La Justicia confirmó la prisión preventiva de Anabela Lucero y seguirá detenida

La Justicia de San Luis confirmó la prisión preventiva de la exdiputada Anabela Lucero, quien continuará detenida en el Servicio Penitenciario Provincial en el marco de la investigación por presuntas maniobras de corrupción vinculadas con el Molino Fénix y la Casa de la Música.

La resolución fue adoptada por un tribunal integrado por los jueces Marcelo Bustamante Marone, Hernán Herrera y Cintia Martín, que rechazó los recursos de revisión presentados por las defensas de Lucero, su hermano Enzo Fabricio Lucero y Exequiel Alberto Scarel.

De esta manera, quedó firme la decisión del juez de Garantías Santiago Ortiz, quien había mantenido la medida de coerción y rechazado las alternativas propuestas por los abogados defensores.

Los tres imputados permanecen detenidos desde el 24 de agosto y deberán cumplir, por el momento, un mes más de prisión preventiva.

Los fundamentos del tribunal

Entre los principales argumentos, los magistrados consideraron que persisten riesgos concretos de entorpecimiento de la investigación. En particular, mencionaron maniobras previas vinculadas con el borrado remoto de datos, la eliminación de registros de cámaras de seguridad y la destrucción o descarte de documentación institucional y contable.

También señalaron que todavía deben realizarse pericias informáticas y tomarse declaraciones a testigos considerados relevantes para la causa.

Según la resolución, algunos de esos testigos se encontrarían en situación de vulnerabilidad y podrían ser objeto de presiones o influencias si los imputados recuperaran la libertad.

El tribunal sostuvo además que las medidas alternativas ofrecidas por las defensas —como la prohibición de contacto, la caución económica o el arresto domiciliario— no resultarían suficientes para neutralizar los riesgos procesales identificados.

Por qué rechazaron la prisión domiciliaria

Los jueces indicaron que una eventual prisión domiciliaria, incluso con tobillera electrónica, permitiría controlar los desplazamientos físicos, pero no impediría necesariamente las comunicaciones, las visitas o el acceso remoto a información almacenada en dispositivos y plataformas digitales.

En el caso de Scarel, la resolución menciona especialmente su presunta vinculación con credenciales, contraseñas y cuentas institucionales. Respecto de Enzo Lucero, se tuvo en cuenta su relación con documentación financiera y estructuras societarias investigadas.

En cuanto a Anabela Lucero, la Fiscalía le atribuye un supuesto rol organizador dentro de la estructura investigada y una capacidad de influencia sobre exempleados, dependientes y contratistas.

Una investigación que continúa

La causa investiga presuntos delitos de asociación ilícita, administración fraudulenta, ocultamiento y destrucción de evidencia, entre otros hechos vinculados con el manejo de recursos y bienes del Molino Fénix y la Casa de la Música durante la gestión anterior.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público Fiscal, se habrían sustraído bienes, desviado fondos públicos y utilizado sociedades y documentación para ocultar el destino del dinero. Se trata de acusaciones que deberán ser discutidas y eventualmente acreditadas durante el proceso judicial.

La confirmación de la prisión preventiva no implica una condena ni determina responsabilidad penal, sino que mantiene vigente una medida cautelar mientras avanza la investigación.

Con esta resolución, Anabela Lucero, Enzo Lucero y Exequiel Scarel continuarán detenidos mientras la Fiscalía reúne nuevas pruebas y se encamina hacia las próximas etapas del proceso.