San Luis invertirá más de $907 millones en equipamiento para la Maternidad Carlos Luco

El Gobierno de San Luis destinará más de $907 millones a la adquisición de equipamiento e instrumental hospitalario para la Maternidad Carlos Luco de Villa Mercedes, con el objetivo de fortalecer la atención sanitaria y mejorar las condiciones de funcionamiento de la institución.

La medida quedó formalizada con la firma del decreto por parte del gobernador Claudio Poggi, que habilita el proceso de adjudicación para incorporar los equipos destinados al establecimiento de salud.

La inversión apunta a reforzar la capacidad operativa de la maternidad y acompañar las necesidades de atención de mujeres embarazadas, madres y recién nacidos.

Incorporación de equipamiento hospitalario

La adquisición contempla distintos equipos e instrumentos necesarios para el funcionamiento de la Maternidad Carlos Luco.

La incorporación de tecnología y elementos hospitalarios permitirá fortalecer los servicios existentes y mejorar las condiciones de atención en una institución vinculada con el cuidado maternoinfantil.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la medida forma parte de las acciones destinadas a sostener y mejorar la infraestructura y el equipamiento del sistema público de salud.

Fortalecer la atención en Villa Mercedes

La Maternidad Carlos Luco cumple un rol central en la atención de embarazos, partos y cuidados neonatales en Villa Mercedes y su zona de influencia.

La inversión permitirá avanzar en la actualización de los recursos disponibles para los equipos de salud y contribuir a una atención más adecuada para las familias que recurren al establecimiento.

Con la firma del decreto, la Provincia habilitó una nueva etapa para concretar la incorporación del equipamiento, en una operación que supera los $907 millones y que busca fortalecer la atención maternoinfantil en el sur provincial.