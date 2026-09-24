Trump recibió a Xi Jinping en la Casa Blanca y extendieron la tregua comercial hasta enero

Donald Trump recibió este jueves en la Casa Blanca al presidente chino Xi Jinping, en una cumbre que concentra las principales tensiones entre las dos potencias: comercio, tecnología, inteligencia artificial y Taiwán. El encuentro se desarrolla durante la primera visita de Estado de Xi a Washington desde 2015.

La llegada del mandatario chino estuvo acompañada por un recibimiento poco habitual. Trump y la primera dama Melania Trump esperaron a Xi y a su esposa, Peng Liyuan, en la Base Conjunta Andrews, donde se desplegó una alfombra roja de unos 30 metros y una guardia de honor de 21 integrantes.

La visita comenzó además con un anuncio de impacto económico. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, confirmó que Washington y Beijing acordaron extender hasta el 10 de enero de 2027 la tregua comercial conocida como Acuerdo de Busan, cuya vigencia estaba prevista hasta el 10 de noviembre de este año.

El acuerdo había permitido reducir la escalada arancelaria entre ambos países y suspender determinadas medidas comerciales. La nueva prórroga busca dar más tiempo a los equipos negociadores para avanzar sobre los asuntos económicos que todavía permanecen pendientes. Bessent, sin embargo, evitó anticipar si en enero habrá un acuerdo comercial más amplio o si volverán a extender la tregua.

La agenda de Trump y Xi no se limita al comercio. La inteligencia artificial, las restricciones tecnológicas, las tierras raras y la situación de Taiwán forman parte de los temas que atraviesan la relación bilateral. También existen diferencias vinculadas a la política estadounidense en Medio Oriente.

La visita de Xi se extenderá durante tres días y contempla reuniones oficiales y una cena de Estado. Para ambos gobiernos, el encuentro representa una nueva instancia para mantener el diálogo entre las dos mayores economías del mundo, aunque persisten diferencias en varios frentes estratégicos.