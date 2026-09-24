Pampita compartió una historia de la China Suárez y la borró en segundos

Un movimiento de Carolina “Pampita” Ardohain en Instagram alcanzó apenas unos segundos para convertirse en uno de los temas más comentados de las redes: la modelo compartió una publicación de Eugenia “La China” Suárez en sus historias y poco después la eliminó.

El episodio quedó registrado en una captura difundida por el panelista Pepe Ochoa, quien advirtió el inesperado reposteo antes de que desapareciera de la cuenta de Pampita.

“A Pampita se le escapó un repost de la China. La borró al toque”, escribió Ochoa al publicar la imagen.

Según las capturas que comenzaron a circular, la historia estuvo visible al menos 17 segundos, tiempo suficiente para que quedara registro del movimiento y comenzaran las especulaciones.

La publicación original pertenecía a una galería de imágenes que la China Suárez había compartido en su perfil mostrando distintos looks. Una de esas imágenes apareció fugazmente en las historias de Pampita.

Las teorías detrás del inesperado reposteo

El dato que alimentó todavía más la repercusión es que, según constató Agencia Noticias Argentinas, Pampita y la China Suárez actualmente no se siguen mutuamente en Instagram.

A partir de allí comenzó a circular una hipótesis entre usuarios: que Pampita habría querido enviar la publicación de manera privada a otra persona y que, por una equivocación, terminó compartiéndola públicamente.

Sin embargo, no existe hasta ahora ninguna confirmación de que eso haya ocurrido. Se trata solamente de una interpretación surgida en las redes a partir de la rapidez con la que eliminó la historia.

Pampita tampoco realizó una aclaración pública después del episodio y continuó utilizando su cuenta con normalidad.

El vínculo entre Pampita y la China

La relación entre ambas quedó atravesada durante años por su historia personal con Benjamín Vicuña, aunque con el paso del tiempo las dos mostraron públicamente un vínculo más cordial y llegaron incluso a coincidir en distintos eventos.

En una de sus últimas declaraciones sobre la actriz, Pampita había descartado que existiera un conflicto de su parte y remarcado que el vínculo familiar estaba por encima de diferencias anteriores.

“Todo súper bien entre nosotras. Por lo menos de mi parte siempre estuvo el respeto”, había señalado la modelo. También explicó que existe un lazo permanente porque sus hijos son hermanos.

El breve reposteo volvió ahora a poner esa relación bajo la lupa, aunque el único hecho comprobado es que Pampita compartió una publicación de la China y la eliminó segundos después. Todo lo demás, incluido a quién podría haber querido enviársela o por qué decidió borrarla tan rápido, permanece en el terreno de las especulaciones.