Los combustibles aumentaron hasta 5% y las petroleras modificaron los precios de referencia

Los precios de los combustibles volvieron a aumentar en la Argentina. Las principales petroleras comenzaron a aplicar incrementos de entre 2% y 5%, con variaciones según la empresa y la región del país.

La actualización se produce en un contexto de presión sobre los costos del sector, debido a que el precio internacional del petróleo continúa por encima de los 100 dólares por barril.

YPF fue la principal compañía que inicialmente no acompañó la suba aplicada por otras petroleras, por lo que los valores de referencia comenzaron a mostrar diferencias entre estaciones de servicio.

Qué empresas aplicaron aumentos

Las subas fueron implementadas por distintas compañías del mercado de combustibles, con porcentajes que varían según el producto comercializado y la zona del país.

El incremento alcanza a las naftas y al gasoil, aunque los nuevos valores pueden diferir entre las estaciones de servicio de una misma marca.

La evolución de los precios también está vinculada con los costos de importación, la cotización internacional del crudo y las condiciones del mercado local.

El impacto en los automovilistas

El aumento se trasladará directamente al costo de llenar el tanque y podría generar nuevos efectos sobre los gastos de transporte y logística.

Para los consumidores, la diferencia entre marcas y regiones puede representar un factor relevante al momento de elegir dónde cargar combustible.

Además, las variaciones en los precios de las naftas y el gasoil suelen impactar indirectamente en otros sectores de la economía, debido a su incidencia en el traslado de personas y mercaderías.

Un mercado con precios diferenciados

La ruptura del acuerdo de precios mencionado en el informe dejó nuevamente al mercado con actualizaciones diferenciadas entre compañías.

Mientras algunas petroleras aplicaron incrementos de hasta 5%, otras mantuvieron sus valores sin cambios iniciales.

Por el momento, los precios de referencia dependerán de las decisiones comerciales de cada empresa y de la evolución del petróleo internacional.