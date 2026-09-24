La Punta sumó gas natural para 674 viviendas y el servicio llegará a otros 900 hogares

El Gobierno de San Luis habilitó la red de gas natural para 674 viviendas de La Punta, una obra que permitirá mejorar las condiciones de habitabilidad de las familias de los barrios 600 y 74 Viviendas.

El acto de inauguración fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi, quien destacó el impacto que tendrá la llegada del servicio en la vida cotidiana de los vecinos.

La obra representa un avance en materia de infraestructura básica y forma parte de las acciones destinadas a ampliar el acceso a servicios esenciales en distintos sectores de la provincia.

La conexión alcanzará a 1.574 hogares

Además de las 674 viviendas que ya cuentan con la red habilitada, el Gobierno provincial informó que en los próximos días se completarán los trabajos correspondientes al barrio 900 Viviendas.

Con esa incorporación, el servicio de gas natural llegará a un total de 1.574 hogares de La Punta.

La ampliación de la infraestructura permitirá que más familias accedan a una prestación fundamental para la calefacción, la cocina y el uso cotidiano de sus viviendas.

Un servicio que mejora la calidad de vida

La habilitación de la red constituye una mejora en las condiciones de vida de los vecinos y reduce la necesidad de recurrir a sistemas alternativos de abastecimiento energético.

El acceso al gas natural también representa un avance en la consolidación de la infraestructura urbana de La Punta, una ciudad que continúa ampliando sus redes de servicios para acompañar el crecimiento habitacional.

Desde el Gobierno provincial señalaron que la obra se encuentra entre las intervenciones de infraestructura más importantes desarrolladas durante la actual gestión en materia de extensión del servicio.

Con la próxima conexión del barrio 900 Viviendas, la ciudad sumará nuevos hogares a la red y ampliará la cobertura de gas natural para sus habitantes.