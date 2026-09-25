“Puly” Villegas volvió a hacer historia y conquistó el oro para San Luis

La dupla argentina tuvo un recorrido perfecto en la competencia. En su debut superó por 2-0 a Uruguay y luego consiguió contundentes victorias frente a Perú y Bolivia, con marcadores de 15-3 y 15-2, respectivamente. Esos resultados le permitieron avanzar a la definición por la medalla dorada.

En la final, Villegas y Andreasen se enfrentaron con Chile y volvieron a quedarse con la victoria para subir a lo más alto del podio y sumar una nueva consagración internacional para el deporte argentino.

Para el deportista puntano se trata de otro capítulo destacado de una carrera que ya cuenta con importantes títulos internacionales. La nueva conquista también volvió a poner a San Luis entre los protagonistas de la delegación argentina en los Juegos Suramericanos.

Una actuación perfecta

El oro conseguido por Villegas llegó sin que la dupla argentina perdiera un set durante el torneo. El Diario de la República destacó que la pareja llegó a Santa Fe como una de las principales candidatas y terminó confirmando esa condición con una actuación sólida a lo largo de toda la competencia.

La conquista de “Puly” se sumó a las medallas obtenidas durante la misma jornada por otros representantes de San Luis. Valentín Sternik consiguió el bronce en escalada deportiva, mientras que Bruno De Genaro obtuvo otra medalla de bronce en los 400 metros con vallas.

Con estos resultados, los deportistas puntanos ya habían aportado seis medallas al medallero argentino en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026: una de oro, una de plata y cuatro de bronce.

El triunfo de Villegas representa así una nueva medalla dorada para San Luis en una competencia internacional y consolida al pelotari puntano como uno de los grandes protagonistas de la delegación argentina.