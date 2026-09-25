El MotoGP vuelve a Buenos Aires después de 28 años y ya tiene fecha para 2027

La fecha quedó confirmada con la presentación oficial del calendario 2027 de MotoGP. De esta manera, la máxima categoría del motociclismo internacional volverá al histórico circuito porteño, que recibió por última vez una competencia del Mundial en 1999.

El regreso se producirá en un autódromo que atraviesa una profunda renovación. Las obras, que ya superaron el 60% de avance, incluyen modificaciones en el trazado, reasfaltado, ampliación de la pista, nuevas zonas de seguridad, boxes, paddock, accesos y un túnel para mejorar la circulación dentro del predio.

Para la competencia de MotoGP se utilizará una configuración de aproximadamente 4,3 kilómetros y 14 curvas, mientras que el proyecto integral del autódromo también contempla un trazado destinado a cumplir con las exigencias necesarias para recibir eventualmente a la Fórmula 1.

Un regreso esperado

La llegada del MotoGP a Buenos Aires marcará el retorno de la categoría a la capital argentina tras casi tres décadas. El campeonato había tenido al Autódromo Gálvez como escenario de diez Grandes Premios a lo largo de distintas etapas, antes de trasladar su presencia en Argentina a Termas de Río Hondo.

MotoGP había confirmado en 2025 que Buenos Aires sería la nueva sede del Gran Premio de Argentina a partir de 2027. La organización destacó entonces la renovación del circuito y la expectativa generada por el regreso de la competencia a una de las ciudades más importantes del país.

La temporada 2027 también tendrá una particularidad deportiva: entrará en vigencia un nuevo reglamento técnico que reducirá la cilindrada de las motos de 1.000 a 850 centímetros cúbicos y establecerá modificaciones en materia aerodinámica, entre otros cambios.

Cuándo será y cuándo comenzará la venta de entradas

El Gran Premio de la Ciudad de Buenos Aires se desarrollará durante tres jornadas: viernes 9, sábado 10 y domingo 11 de abril de 2027.

La preventa de entradas comenzará el 1 de octubre de 2026, mientras que la venta general se habilitará posteriormente. Según la información difundida por la organización, los clientes del Banco Ciudad tendrán una etapa exclusiva de preventa entre el 1 y el 7 de octubre, con posibilidad de financiar la compra en seis cuotas sin interés.

El regreso del MotoGP se producirá además mientras continúan las obras de modernización del Autódromo Gálvez, en un proyecto que busca convertir al histórico escenario porteño en un circuito preparado para recibir grandes competencias internacionales.