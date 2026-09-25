Morosidad: los deudores “irrecuperables” crecieron un 60% y San Luis aparece tercero en el ranking

El relevamiento, realizado con datos correspondientes a julio de 2026, señala que en todo el país hay 5,6 millones de personas morosas sobre un total de 20,6 millones de deudores. Esto significa que el 26,9% de quienes tienen algún tipo de deuda en el sistema financiero y no bancario registra al menos una línea de crédito con tres meses o más de atraso.

El dato más significativo del informe está relacionado con los casos considerados “irrecuperables”, es decir, aquellos que acumulan más de un año de mora. Esta categoría creció un 60% interanual y actualmente alcanza a 3,4 millones de personas en el país, equivalentes al 16,8% del total de deudores. En el último año se incorporaron casi 1,3 millones de personas a esta situación.

El informe también advierte que el problema no necesariamente está asociado a grandes niveles de endeudamiento. La mitad de las personas clasificadas como irrecuperables acumula deudas de $77.900 o menos, lo que, según el IAG, refleja dificultades para afrontar compromisos cotidianos de menor cuantía.

San Luis, entre las provincias más comprometidas

En el ranking de morosidad informado por el estudio, La Rioja registra el índice más elevado, con 26%, seguida por Santa Cruz, con 23,8%; San Luis, con 23,1%; San Juan, con 22,1%; y Catamarca, también con 22,1%. De esta manera, San Luis se ubica tercera entre las jurisdicciones mencionadas en el relevamiento.

La situación también presenta diferencias según el tipo de comercio. Las casas de venta de electrodomésticos registran una tasa de mora del 54%, mientras que en otras cadenas comerciales alcanza el 28,7%.

Otro de los datos destacados corresponde a los jóvenes. El 38,1% de los deudores de entre 15 y 29 años se encuentra en situación de mora, por lo que constituye el grupo etario con mayor nivel de incumplimiento.

Desde el Instituto Argentina Grande vincularon el aumento de la morosidad con la evolución de los ingresos y las condiciones del crédito al consumo. En particular, los analistas del informe señalaron la caída del salario real y el mantenimiento de tasas de interés activas elevadas como factores asociados a la dinámica observada.

El escenario muestra así un crecimiento de los atrasos más prolongados y una concentración de los casos en deudas relativamente pequeñas, mientras San Luis aparece entre las provincias con mayores niveles de morosidad del país.