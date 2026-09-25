León XIV calificó la situación de Ceuta como una verdadera crisis humanitaria

El papa León XIV volvió a poner el foco sobre la crisis migratoria que atraviesa Ceuta y calificó la situación en el enclave español del norte de África como una “verdadera crisis humanitaria”.

La declaración se produjo este viernes durante el vuelo que lo trasladó desde Roma hasta París, donde comenzó una visita apostólica de cuatro días por Francia.

“Lo he seguido desde el primer día. Es una crisis que tiene causas de distintos tipos detrás. Hay que buscar cómo responder para evitar este tipo de emergencia. Fue realmente una crisis humanitaria”, sostuvo el Pontífice ante los periodistas que viajaban en el avión papal.

No es la primera vez que León XIV se pronuncia sobre lo que ocurre en Ceuta.

El 2 de agosto, durante el Ángelus en el Vaticano, había manifestado públicamente su preocupación y pedido encontrar “soluciones de paz, estabilidad y justicia” frente a la emergencia migratoria.

Una crisis que lleva semanas

Ceuta quedó bajo una fuerte presión migratoria después de las llegadas masivas registradas desde Marruecos a fines de julio.

De acuerdo con datos difundidos por Reuters, más de 72 mil personas ingresaron durante aquella oleada, aunque una parte considerable abandonó posteriormente el territorio. Para mediados de septiembre, las estimaciones situaban en alrededor de 12 mil la cantidad de migrantes que todavía permanecían en el enclave, entre ellos menores de edad.

La situación provocó la saturación de los dispositivos de acogida y abrió además un fuerte debate político en España sobre la distribución de menores no acompañados, los mecanismos de retorno y la coordinación entre el Gobierno central y las comunidades autónomas.

Las palabras de León XIV vuelven a colocar la dimensión humanitaria de la crisis en el centro de la discusión.

León XIV llegó a Francia

El Papa aterrizó este viernes por la mañana en el aeropuerto de París-Orly y fue recibido por el presidente francés, Emmanuel Macron.

Luego se trasladó al Palacio del Elíseo, donde mantuvo un encuentro con el mandatario y pronunció un discurso ante autoridades, representantes de la sociedad civil y miembros del cuerpo diplomático.

La visita se extenderá hasta el lunes 28 de septiembre y tendrá escalas en París, Lourdes y Metz. Se trata de la primera visita oficial de un pontífice a Francia desde 2008.

Durante la tarde de este viernes, León XIV visitará la sede de la UNESCO, donde ofrecerá otro discurso.

Más tarde encabezará las vísperas en la restaurada Catedral de Notre-Dame de París y, a las 21, participará de una vigilia de oración con jóvenes en el Stade de France, donde se esperan decenas de miles de asistentes.

La multitudinaria misa en París está prevista para el sábado a las 15 en la plaza de la Concordia, antes de que el Papa viaje a Lourdes.

También defendió el trabajo de la prensa

Durante el vuelo, León XIV fue consultado además por las restricciones que la administración de Donald Trump había impuesto a periodistas de CNN, MS NOW y Politico para acceder a la Casa Blanca, una medida que recibió un revés judicial.

Sin mencionar directamente al presidente estadounidense, el Pontífice respondió: “Estoy muy contento de que aquí todos ustedes sean bienvenidos” y sostuvo que una cobertura periodística amplia es “muy importante”.

El viaje a Francia tendrá como ejes la defensa de la dignidad humana, la inteligencia artificial, la situación de los migrantes, la paz y la crisis que atraviesa la Iglesia francesa por los casos de abusos cometidos durante décadas.

Pero antes incluso de pisar París, León XIV dejó uno de los primeros mensajes políticos y humanitarios de la gira: la emergencia de Ceuta, sostuvo, no puede quedar reducida a una discusión fronteriza o migratoria, sino que exige respuestas capaces de evitar que una situación semejante vuelva a repetirse.