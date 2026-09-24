La pobreza subió al 32,3% en el primer semestre y alcanzó a 15,5 millones de argentinos

La pobreza alcanzó al 32,3% de la población argentina durante el primer semestre de 2026, según el informe difundido por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec).

El dato representa un incremento de 4,1 puntos porcentuales respecto del segundo semestre de 2025, cuando el indicador había sido del 28,2%.

Al extrapolar los resultados de los principales centros urbanos al total de la población, el informe estima que alrededor de 15,56 millones de personas se encontraban en situación de pobreza.

La medición también mostró un aumento respecto del primer semestre de 2025, cuando la pobreza había alcanzado al 31,6% de la población.

También aumentó la indigencia

La indigencia se ubicó en el 7,5% durante los primeros seis meses de 2026, frente al 6,3% registrado en el semestre anterior.

En términos poblacionales, el porcentaje equivale a unos 3,61 millones de personas cuyos ingresos no alcanzaron para cubrir el costo de la Canasta Básica Alimentaria.

El indicador también aumentó en comparación con el primer semestre de 2025, cuando había sido del 6,9%.

La situación de los hogares

El informe del Indec indicó que la pobreza alcanzó al 24,4% de los hogares, mientras que la indigencia afectó al 5,6%.

La medición se realiza a partir de la comparación entre los ingresos de los hogares y el valor de la Canasta Básica Total, que establece el umbral para determinar la pobreza. Para la indigencia se utiliza la Canasta Básica Alimentaria.

En junio de 2026, la Canasta Básica Total para una familia de cuatro integrantes llegó a aproximadamente $1.531.473, mientras que la Canasta Básica Alimentaria alcanzó los $689.853.

La comparación con 2024

Tras conocerse los resultados, el ministro de Economía, Luis Caputo, destacó que los niveles actuales continúan por debajo de los registrados durante el primer semestre de 2024.

En ese período, la pobreza había alcanzado al 52,9% de la población y la indigencia al 18,1%.

De esta manera, los nuevos datos muestran una mejora respecto de aquel momento, aunque también reflejan un deterioro de los indicadores sociales en comparación con el segundo semestre de 2025.

El informe del Indec vuelve a poner en el centro de la discusión la evolución de los ingresos, el costo de vida y la capacidad de los hogares para cubrir sus necesidades básicas.