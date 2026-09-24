Villa Mercedes repavimentará 60 cuadras mediante el programa Construyendo con tu Pueblo

El Gobierno de San Luis y la Municipalidad de Villa Mercedes renovaron el convenio del programa Construyendo con tu Pueblo, que permitirá avanzar con la repavimentación de 60 cuadras mediante una inversión de $2.755 millones.

El acuerdo fue rubricado por el gobernador Claudio Poggi y el intendente Maximiliano Frontera, en una iniciativa que contempla la ejecución de obras viales destinadas a mejorar la circulación y las condiciones de las calles de la ciudad.

Los trabajos previstos incluyen la repavimentación con hormigón de distintos sectores urbanos, con el objetivo de fortalecer la infraestructura vial y mejorar la calidad de vida de los vecinos.

Una inversión para mejorar las calles

El convenio establece una primera etapa de intervención que alcanzará 60 cuadras. La obra permitirá renovar sectores que requieren mejoras y brindar mayor durabilidad a las superficies de circulación.

Desde el Gobierno provincial destacaron la importancia de la articulación con los municipios para ejecutar proyectos que respondan a las necesidades concretas de cada localidad.

El programa Construyendo con tu Pueblo se basa en el trabajo conjunto entre la Provincia y los gobiernos municipales para financiar y llevar adelante obras de infraestructura.

Analizan ampliar el acuerdo

Además de las 60 cuadras incluidas en esta etapa, las autoridades analizan una futura ampliación del convenio para alcanzar un total de 180 obras viales.

La eventual extensión permitiría incorporar nuevos sectores y profundizar el plan de mejoramiento de calles en Villa Mercedes.

La renovación del acuerdo se suma a otras acciones de infraestructura que se desarrollan en la ciudad y que apuntan a fortalecer los servicios y el entorno urbano.

Con esta inversión, el Municipio prevé avanzar en una nueva etapa de repavimentación, mientras continúa el trabajo conjunto con el Gobierno provincial para atender las demandas de infraestructura de los vecinos.