Recuperaron en Villa Mercedes un busto de bronce sustraído de la Casa de los Artistas

La Policía recuperó este miércoles en Villa Mercedes un busto de bronce del reconocido artista Héctor “Chivo” Montenegro, que había sido sustraído del ingreso de la Casa de la Cultura, perteneciente al Complejo Cultural de la Calle Angosta.

El operativo fue realizado por efectivos de la Comisaría Seccional 9°, en el marco de las tareas investigativas iniciadas tras la denuncia por la desaparición de la pieza artística.

Durante las averiguaciones, los policías observaron a dos individuos que trasladaban un bulto. Al intentar identificarlos, ambos emprendieron la fuga e ingresaron a un inmueble aparentemente deshabitado, ubicado sobre calle Elías Adre, entre Balcarce y Pedernera.

La pieza fue abandonada durante la huida

Los sospechosos continuaron escapando por la parte posterior del inmueble y dejaron abandonada en el patio una bolsa de nylon.

Al revisar el contenido, los efectivos encontraron el busto de bronce denunciado como sustraído, por lo que procedieron a su recuperación.

Por disposición de la autoridad judicial interviniente, la pieza fue secuestrada y quedó a disposición de la investigación.

Mientras tanto, continúan las diligencias para identificar a los responsables del robo y determinar las circunstancias en las que fue sustraído el busto del espacio cultural.

La recuperación permitió restituir una pieza vinculada con el patrimonio artístico de Villa Mercedes, aunque la investigación permanece abierta.