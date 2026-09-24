El riesgo país se acerca a los 570 puntos y el dólar oficial alcanza un nuevo récord

Los mercados argentinos operaron este jueves bajo presión, con una nueva suba del riesgo país y un incremento del dólar oficial, que alcanzó un máximo nominal en las pantallas del Banco Nación.

El indicador elaborado por JP Morgan se ubicaba cerca de los 570 puntos básicos, en medio de una jornada negativa para los bonos soberanos argentinos nominados en dólares.

Los títulos registraban pérdidas superiores al 1% en algunos casos, mientras los inversores seguían de cerca la evolución de la economía local y las próximas señales del Gobierno nacional.

El dólar oficial volvió a subir

En el mercado cambiario, el dólar minorista aumentó $5 y se ofrecía a $1.540 en el Banco Nación, alcanzando un nuevo máximo histórico nominal.

El dólar blue, en tanto, se negociaba alrededor de los $1.560.

En los mercados financieros, el dólar MEP operaba en torno a los $1.540,30, mientras que el contado con liquidación cedía 0,4% y se ubicaba cerca de los $1.606,75.

Caídas en Wall Street

Las acciones argentinas que cotizan en la Bolsa de Nueva York también registraban bajas durante la jornada.

Entre las principales caídas se encontraban los papeles de Telecom, con una baja del 2,4%; Banco Supervielle, que retrocedía 2,2%; Edenor, con una pérdida del 2,1%; y BBVA, que descendía 1,6%.

En la Bolsa porteña, el índice S&P Merval bajaba alrededor del 1% medido en pesos y 0,6% en dólares, según la cotización del contado con liquidación.

La atención puesta en los datos económicos

El mercado también seguía con atención la publicación de dos indicadores del Indec: el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente a julio y la actualización de los datos de pobreza del primer semestre de 2026.

Ambos informes podrían aportar nuevas señales sobre el desempeño de la economía y la evolución del consumo y el empleo.

Desde la consultora Outlier señalaron que una de las principales preocupaciones está vinculada con la marcha de la actividad económica y del mercado laboral, especialmente de cara a un escenario político marcado por la proximidad de las elecciones de 2027.

La jornada dejó así una combinación de presión cambiaria, aumento del riesgo país y retroceso de activos argentinos, en un contexto de atención sobre la actividad económica y las perspectivas para los próximos meses.