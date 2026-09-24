El puntano Valentín Sternik ganó la medalla de bronce en escalada deportiva

El puntano Valentín Sternik consiguió este jueves la medalla de bronce en escalada deportiva, modalidad velocidad, durante los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El sanluiseño tuvo una destacada actuación a lo largo de la jornada y alcanzó el podio luego de imponerse ante el venezolano Gianfranco Díaz en la definición por el tercer puesto.

Sternik registró una marca de 6,04 segundos y aprovechó un error de su rival en el comienzo del sprint para quedarse con la victoria.

Un recorrido destacado hasta el podio

El deportista puntano había conseguido previamente dos registros que le permitieron avanzar a la instancia decisiva.

En la primera presentación marcó 6,20 segundos, mientras que en la segunda logró mejorar su tiempo hasta los 5,08 segundos.

Esos resultados le permitieron acceder a la definición de una competencia caracterizada por la velocidad, la precisión y la exigencia física.

Tras conseguir la medalla, Sternik celebró emocionado el resultado y expresó su alegría por el logro alcanzado en la competencia continental.

Otra medalla para San Luis

La presea obtenida por Sternik se suma a la conseguida el martes por Valentina Aguado, quien ganó la medalla de bronce en la disciplina Boulder.

De esta manera, San Luis volvió a tener representación en el podio de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, que reúnen a deportistas de distintos países de la región.

El resultado de Sternik representa además un reconocimiento a su desempeño en una disciplina que exige preparación técnica, potencia y capacidad de reacción en cada salida.