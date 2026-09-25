Tremenda clasificación de Colapinto en Bakú: largará décimo y Gasly partirá séptimo

El argentino consiguió avanzar hasta la Q3 y volvió a colocar a Alpine entre los diez mejores en una jornada exigente en el circuito callejero de Bakú. El resultado representa una buena oportunidad para Colapinto, que buscará sumar puntos en una carrera que tendrá lugar este sábado.

La jornada había comenzado con señales positivas para la escudería francesa. En la segunda práctica libre, Gasly había terminado séptimo y Colapinto undécimo, después de que el argentino mejorara considerablemente respecto de su primera tanda, en la que había finalizado 18°.

El circuito de Bakú presenta uno de los desafíos más particulares del calendario de la Fórmula 1, con sectores muy estrechos y una extensa recta en la que los monoplazas alcanzan velocidades elevadas. La evolución de la pista y la preparación de los neumáticos fueron factores determinantes durante el fin de semana.

Alpine vuelve a meterse en la pelea

El rendimiento de Gasly y Colapinto confirmó la evolución que Alpine había mostrado durante la segunda jornada de actividad. El equipo había trabajado durante la noche para encontrar mayor rendimiento y llegar a la clasificación con un auto más competitivo.

Gasly había destacado que se sentía cómodo con el monoplaza después de la segunda práctica y que el equipo había realizado un trabajo positivo. Colapinto, por su parte, había señalado que todavía había margen para mejorar el rendimiento del auto antes de la clasificación.

Con ambos pilotos dentro del top 10 de la grilla, Alpine afrontará una carrera que puede resultar especialmente exigente por las características del circuito urbano y por las dificultades para mantener el auto dentro de los límites en las zonas más estrechas.

La carrera será este sábado

El Gran Premio de Azerbaiyán tendrá una particularidad respecto del calendario habitual de la Fórmula 1: la carrera principal se disputará este sábado 26 de septiembre a las 8:00 de la Argentina y no el domingo.

Colapinto partirá desde la décima posición, con Gasly dos lugares por delante. El argentino tendrá por delante una carrera en la que una buena largada y la estrategia serán claves para intentar avanzar posiciones y volver a terminar dentro de la zona de puntos.