La camiseta especial que Messi usará en su despedida de la Selección argentina

Lionel Messi tendrá una camiseta especialmente diseñada para su despedida de la Selección argentina. El modelo fue presentado oficialmente este viernes y será utilizado el próximo 6 de octubre ante Benín, en el estadio Monumental.

La indumentaria fue creada por Adidas como parte de una colección conmemorativa destinada a homenajear los más de 20 años del rosarino con la camiseta albiceleste.

El diseño cambia considerablemente respecto del modelo tradicional. El celeste predomina en la parte frontal, atravesado por una única franja blanca vertical, mientras que aparecen terminaciones doradas en distintos sectores.

El escudo de la AFA conserva un tratamiento especial y el tradicional logo de Adidas cede protagonismo al símbolo personal de Messi, uno de los detalles más distintivos de esta edición.

En la espalda aparece uno de los elementos centrales del homenaje: un gran Sol de Mayo, acompañado por el apellido Messi y el número 10 en dorado.

“Último partido… Una camiseta para toda la vida”, escribió el capitán al mostrar por primera vez parte de la indumentaria en sus redes sociales.

Adidas confirmó este viernes que la camiseta forma parte de una colección completa que incluye además prendas de entrenamiento, indumentaria previa al partido y diferentes artículos inspirados en la trayectoria del argentino.

El último partido de Messi

La despedida será el martes 6 de octubre frente a Benín, en el Monumental, y marcará oficialmente el cierre de la carrera internacional de Messi.

El futbolista había anunciado el 31 de agosto su decisión de retirarse de la Selección después del Mundial 2026. En una carta pública explicó que sentía que había llegado el momento de cerrar una etapa que comenzó en 2005.

La AFA organizó posteriormente un último encuentro para que pueda despedirse ante el público argentino. FIFA también confirmó que el amistoso contra Benín será su presentación final con la camiseta nacional.

Messi no disputará los primeros dos compromisos de esta ventana internacional. La Selección jugará el miércoles 30 de septiembre contra Bolivia en Córdoba y luego recibirá a Burkina Faso el sábado 3 de octubre en el Monumental.

Según informó oficialmente la AFA, Messi, Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso se sumarán específicamente para el último amistoso del 6 de octubre. Nicolás Otamendi también fue convocado para ese partido.

El encuentro frente a Benín cerrará así una historia de más de dos décadas. Y hasta la camiseta fue pensada para marcar la ocasión: el 10 dorado, el Sol de Mayo y los colores argentinos acompañarán a Messi en la última noche de su carrera con la Selección.