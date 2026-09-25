Poggi entregará viviendas en Talita y firmará obras para una escuela de Cortaderas

El gobernador Claudio Poggi encabezará este viernes una nueva gira por el interior de San Luis, con actividades previstas en Talita y Cortaderas y una agenda que combinará vivienda, salud, educación y regularización dominial.

La primera escala será Talita, en el departamento Junín, donde el mandatario participará de la inauguración de un Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) que se incorporará a la red sanitaria provincial.

En esa localidad también se concretará uno de los actos centrales de la jornada: cuatro familias recibirán las llaves de las primeras viviendas del programa “Tenemos Futuro” construidas en el pueblo. Las unidades atravesaban esta semana los trabajos finales previos a su adjudicación.

La actividad incluirá además la entrega de bicicletas del Plan TuBi a estudiantes de 5° año.

“Vamos a inaugurar un centro de salud muy importante para la localidad y la región, que se suma a nuestro sistema público de salud, y vamos a entregar las primeras viviendas de ‘Tenemos Futuro’”, anticipó Poggi antes de comenzar el recorrido.

La escuela de Cortaderas será ampliada

Después del paso por Talita, la comitiva provincial se trasladará hasta Cortaderas, en el departamento Chacabuco.

Allí el Gobernador visitará una escuela secundaria técnica y firmará el decreto que habilitará avanzar con las obras para ampliar el establecimiento.

Poggi vinculó la intervención con el crecimiento demográfico que experimentó la localidad durante los últimos años.

“Es una de las localidades que más ha crecido poblacionalmente y nos da la necesidad de ampliar la escuela secundaria técnica, que es muy prestigiosa”, sostuvo.

La ampliación apunta a responder a una mayor demanda educativa en una zona del corredor de los Comechingones que viene registrando expansión urbana y poblacional.

La agenda en Cortaderas se completará con la entrega de la escritura de una vivienda a un vecino, dentro de las políticas provinciales de regularización de títulos.

La gira vuelve a concentrar en una misma jornada intervenciones de distinta escala: desde cuatro nuevas viviendas y equipamiento social hasta infraestructura educativa y sanitaria.

Poggi sostuvo que estos recorridos buscan además mantener contacto directo con las comunidades. “Lo más importante de estas giras es poder escuchar a los vecinos, conocer sus necesidades y sus sueños. Esta es nuestra forma de gobernar”, expresó.

Con Talita y Cortaderas como destinos de este viernes, el Gobierno provincial continúa una modalidad de recorridas semanales por distintas localidades, con anuncios, inauguraciones y firmas de obras que luego deberán avanzar según los cronogramas administrativos y de ejecución previstos.