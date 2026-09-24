Poggi cuestionó la aprobación de la ley de Zonas Frías y advirtió por el impacto en los usuarios de San Luis

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, ratificó su postura en contra de la modificación del régimen de Zonas Frías, una iniciativa que este jueves fue aprobada por el Senado y que modifica el esquema de subsidios al gas vigente para distintos usuarios del país.

La reforma fue aprobada por 38 votos a favor y 8 en contra y quedó convertida en ley. El nuevo esquema reduce el alcance geográfico del beneficio y establece nuevos criterios para determinar quiénes podrán acceder a la tarifa diferencial.

Entre las provincias alcanzadas por el recorte se encuentra San Luis, junto con Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Salta, San Juan, Jujuy y La Rioja. El beneficio se mantiene para la Patagonia, Malargüe y la Puna, de acuerdo con el nuevo esquema aprobado.

El planteo de San Luis

La posición expresada por Poggi se inscribe en el reclamo de la provincia para que el criterio de acceso al beneficio tenga en cuenta las condiciones climáticas y las temperaturas registradas en cada territorio, y no únicamente una delimitación geográfica.

El régimen de Zonas Frías había sido ampliado en 2021 y permitió incorporar a millones de usuarios de distintas regiones del país al esquema de tarifas diferenciales para el consumo de gas. La modificación aprobada ahora busca reducir nuevamente ese alcance.

Una discusión que impacta en las tarifas

El cambio tendrá consecuencias sobre los usuarios que hasta ahora contaban con el beneficio por encontrarse dentro de las regiones incorporadas al régimen.

Para San Luis, la discusión se concentra en el impacto que la eliminación del subsidio puede generar sobre las facturas de gas de los hogares que dejarían de estar alcanzados por la tarifa diferencial.

Desde la provincia se sostiene que las condiciones climáticas justifican mantener un tratamiento especial para los usuarios puntanos, mientras que el Gobierno nacional plantea un esquema con un alcance geográfico más limitado y criterios vinculados con las características de cada hogar.

Con la sanción definitiva en el Senado, la modificación del régimen de Zonas Frías deja de ser un proyecto y pasa a formar parte del nuevo esquema regulatorio. El debate en San Luis queda ahora centrado en el impacto que tendrá sobre los usuarios y en los mecanismos que se establezcan para determinar quiénes conservarán algún tipo de beneficio.