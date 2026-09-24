El Senado convirtió en ley la eliminación de la Zonas Frías y San Luis perderá el subsidio al gas

La iniciativa fue aprobada con 38 votos a favor y 8 en contra, luego de que el bloque peronista, encabezado por José Mayans, se retirara del recinto en rechazo al proyecto. La salida de los legisladores obligó al oficialismo a garantizar por sus propios medios el quórum necesario para avanzar con la votación.

Con la nueva normativa, el subsidio de Zona Fría quedará concentrado en los usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También conservarán el beneficio determinados sectores considerados vulnerables, entre ellos hogares inscriptos en el ReNaBap, veteranos de Malvinas y familias con integrantes que posean Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, quedarán fuera del régimen las ciudades de distintas provincias que habían sido incorporadas a partir de 2021. Entre ellas se encuentran localidades de San Luis, Buenos Aires, Córdoba, Mendoza y Santa Fe, por lo que los usuarios puntanos alcanzados por la normativa dejarán de recibir automáticamente el descuento asociado a la Zona Fría.

La modificación establece además que el descuento se aplica sobre el precio del gas y no sobre el monto total de la factura. Los hogares que pierdan el beneficio por Zona Fría podrán solicitar una reducción tarifaria si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas correspondientes al hogar tipo 2, un límite que actualmente ronda los 4,8 millones de pesos, según la información difundida durante el debate.

Para San Luis, la modificación supone el final del esquema de subsidio por Zona Fría que alcanzaba a usuarios de distintas localidades de la provincia. El impacto final sobre cada factura dependerá de la situación particular del hogar y de si cumple con alguno de los criterios de asistencia contemplados por la nueva ley.