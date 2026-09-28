Argentina Week en París: ¿Quiénes son los 13 gobernadores que acompañarán a Milei?

El presidente Javier Milei viajará este martes por la noche rumbo a París para participar de la segunda edición de la Argentina Week, que se desarrollará entre el miércoles 30 de septiembre y el viernes 2 de octubre.

El mandatario estará acompañado por una comitiva integrada por funcionarios nacionales, empresarios y 13 gobernadores, en una delegación que busca mostrar ante inversores internacionales una representación federal de la Argentina.

El encuentro tendrá lugar en la capital francesa y contará con actividades destinadas a presentar oportunidades de inversión en distintos sectores de la economía argentina.

Quiénes son los gobernadores que viajarán

De acuerdo con la información más reciente, los 13 mandatarios provinciales que confirmaron su participación son:

Rolando Figueroa , Neuquén.

, Neuquén. Ignacio Torres , Chubut.

, Chubut. Alberto Weretilneck , Río Negro.

, Río Negro. Alfredo Cornejo , Mendoza.

, Mendoza. Rogelio Frigerio , Entre Ríos.

, Entre Ríos. Gustavo Sáenz , Salta.

, Salta. Juan Pablo Valdés , Corrientes.

, Corrientes. Leandro Zdero , Chaco.

, Chaco. Carlos Sadir , Jujuy.

, Jujuy. Marcelo Orrego , San Juan.

, San Juan. Raúl Jalil , Catamarca.

, Catamarca. Claudio Vidal , Santa Cruz.

, Santa Cruz. Martín Llaryora, Córdoba.

La composición de la delegación reúne a gobernadores de diferentes espacios y con distintos niveles de cercanía política con el Gobierno nacional.

El gobernador de San Luis, Claudio Poggi, no figura entre los mandatarios confirmados para esta delegación. Infobae lo ubicaba entre los gobernadores cuya participación no estaba definida en los días previos al viaje.

Una agenda centrada en inversiones

La Argentina Week se desarrollará en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) y tendrá como uno de sus ejes la presentación de oportunidades de negocios e inversiones en la Argentina.

Milei está previsto que exponga en la apertura del encuentro y mantenga reuniones con empresarios. Además, durante su estadía en Francia tendrá un encuentro bilateral con el presidente Emmanuel Macron en el Palacio del Elíseo.

La delegación provincial tendrá la posibilidad de presentar proyectos y oportunidades vinculadas con las economías regionales y sectores estratégicos de cada distrito.

El trasfondo político del viaje

Además de la agenda económica, la presencia de los gobernadores se produce mientras el Gobierno nacional mantiene negociaciones con las provincias para avanzar con distintos proyectos en el Congreso.

Entre los temas que forman parte de la agenda oficial aparecen el Presupuesto 2027, modificaciones electorales y otras iniciativas legislativas que requieren acuerdos con los bloques que responden a los mandatarios provinciales.

La participación de los gobernadores, sin embargo, no supone una posición idéntica frente a cada una de las iniciativas del Gobierno. Los mandatarios mantienen sus propias agendas provinciales y diferentes posturas frente a los proyectos que impulsa la Casa Rosada.

Milei, Macron y el regreso a la Argentina

El Presidente partirá hacia París el martes 29 de septiembre a las 22. Está previsto que llegue el miércoles y participe de las primeras actividades de la Argentina Week.

El jueves 1° de octubre tendrá lugar la jornada central, con la exposición de Milei, reuniones con gobernadores y empresarios y el encuentro bilateral con Macron.

El viernes se realizará el cierre del evento y el Presidente emprenderá el regreso a Buenos Aires, donde está previsto que arribe durante la mañana del sábado 3 de octubre.

La Argentina Week será así el segundo capítulo de una agenda internacional que el Gobierno busca utilizar para presentar oportunidades de inversión y profundizar vínculos con empresarios y autoridades europeas, con una delegación provincial que incluye a 13 gobernadores.