Salino se retiró del recinto y no votó la ley que elimina la Zona Fría para San Luis

La Cámara alta aprobó la iniciativa durante la sesión del jueves con 38 votos afirmativos y 8 negativos, mientras que se registraron 25 ausencias de distintos sectores. Salino, integrante del bloque Justicia Social Federal, estuvo entre los legisladores que no participaron de la votación.

De acuerdo con la información publicada por El Chorrillero, Salino había expresado públicamente su rechazo a la modificación del régimen. Sin embargo, al momento de la votación ya no se encontraba en el recinto y, por lo tanto, no dejó asentado un voto en contra.

Qué pasó con los otros senadores de San Luis

La posición de la representación puntana quedó dividida. Bartolomé Abdala e Ivanna Arrascaeta, ambos de La Libertad Avanza, votaron a favor del proyecto. Salino, en cambio, estuvo ausente durante la votación.

El registro de la votación del Senado identifica a Salino dentro del bloque Justicia Social Federal, que tuvo dos integrantes ausentes en esa definición. El resultado oficial fue de 38 votos afirmativos, 8 negativos y 26 ausencias.

San Luis quedó fuera del beneficio

La nueva legislación modifica el régimen vigente y deja fuera del beneficio general a las localidades de San Luis que habían sido incorporadas a partir de la ampliación realizada en 2021. El esquema original contemplaba descuentos sobre las tarifas de gas para usuarios residenciales de determinadas regiones del país.

Según las estimaciones difundidas durante el debate, los hogares que pierdan el beneficio podrían enfrentar incrementos significativos en sus facturas, aunque el impacto concreto dependerá del consumo y de la situación particular de cada usuario.

Tras la sanción, el gobernador Claudio Poggi manifestó su rechazo a la modificación y anunció que la Provincia buscará mecanismos alternativos para reducir el impacto de la eliminación del subsidio nacional sobre las familias sanluiseñas.

La votación dejó así una situación particular para la representación de San Luis en el Senado: mientras Abdala y Arrascaeta acompañaron la reforma con su voto afirmativo, Salino no estuvo presente cuando se definió una ley que modifica directamente el costo del gas para usuarios de la provincia.