Argentina luchó hasta el final, pero cayó ante Paraguay por penales y se quedó con la medalla de plata

La Selección Argentina Sub 19 no pudo cerrar con la medalla dorada su participación en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026. El equipo dirigido por Diego Placente igualó 0-0 ante Paraguay en el estadio Marcelo Bielsa y terminó cayendo en la definición por penales, por lo que debió conformarse con la presea de plata.

El partido volvió a enfrentar a dos selecciones que ya se habían cruzado en la fase de grupos. En aquella oportunidad, Paraguay se había impuesto 2-1 después de que Argentina comenzara ganando con un gol de Franco Domínguez. Esta vez, el encuentro tuvo un desarrollo mucho más equilibrado y ninguno logró romper el cero durante los 90 minutos.

Argentina intentó asumir el protagonismo desde el comienzo, aunque se encontró con un Paraguay ordenado, que también tuvo sus momentos para inquietar a Máximo Leguizamón. Ian Subiabre contó con una de las principales oportunidades de la primera parte, pero el arquero paraguayo Leonardo Sosa respondió para mantener el arco en cero.

Con el correr de los minutos, el encuentro ganó intensidad, pero perdió claridad en los metros finales. La Albiceleste buscó avanzar con ataques directos y aprovechar la velocidad de sus hombres de ofensiva, mientras Paraguay encontró espacios para salir rápidamente cada vez que recuperaba la pelota.

El trámite se mantuvo abierto hasta el cierre, aunque sin que ninguno pudiera imponer una diferencia. Argentina había llegado a la final después de un recorrido marcado por los finales agónicos: empató 1-1 ante Venezuela en la fase de grupos con un gol sobre el cierre y luego eliminó a Perú en semifinales gracias a un remate de Santiago Espíndola a los 89 minutos.

Esta vez, sin embargo, la historia no volvió a tener un héroe sobre el final. El 0-0 llevó la definición directamente a los penales, donde Paraguay terminó imponiéndose y consiguió la medalla de oro.

De esta manera, Argentina cerró su participación con la medalla de plata y una campaña que incluyó un triunfo ante Uruguay, un empate frente a Venezuela, la victoria sobre Perú en semifinales y dos derrotas ante Paraguay, la primera en la fase de grupos y la última en la definición del título. La Albiceleste volvió a subirse al podio de los Juegos Suramericanos, aunque se quedó a un paso del oro que había conseguido en 1982 y 1986.