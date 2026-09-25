Tiene 14 años, creó su propia estrategia en redes y ahora trabajará para un equipo de la Copa Potrero

El joven puntano fue convocado por Villango FC para liderar la estrategia digital y generar contenidos durante la Copa Potrero, organizada por Sergio “Kun” Agüero.

Su objetivo comenzó a tomar forma el 5 de mayo, cuando publicó en sus redes sociales un video en el que contó que quería llegar a la competencia y conseguir una credencial de prensa. A partir de entonces inició una serie de publicaciones en Instagram y TikTok para mostrar el proceso y acercarse a protagonistas vinculados con el torneo.

La estrategia dio resultado. Aunque no fue incorporado directamente por Agüero, Mateo consiguió que Villango FC lo sumara a su estructura para encargarse de las redes sociales y realizar la cobertura desde adentro durante la competencia.

De un desafío personal a una oportunidad profesional

Mateo asiste a la Escuela Albert Einstein, institución dependiente de la Universidad de La Punta, desde el nivel Inicial. Su interés por la producción audiovisual y el marketing digital fue creciendo a partir del aprendizaje autodidacta y de las herramientas que incorporó en la escuela.

Desde enero trabaja especialmente en producción, edición de videos y cobertura de partidos, conocimientos que ahora podrá aplicar en un evento deportivo de alcance nacional.

“La idea no era solamente llegar al torneo, sino también compartir el proceso, generar contenido y construir una comunidad”, explicó el adolescente al contar cómo fue desarrollando su estrategia en redes.

La convocatoria representa además una experiencia vinculada directamente con sus intereses. Mateo contó que le apasiona conocer la trastienda de la organización, la publicidad y la comunicación de los grandes eventos deportivos.

Un equipo que representará a Ricardo Bochini

La oportunidad tendrá un atractivo adicional: Villango FC representará a Ricardo Bochini en esta edición de la Copa Potrero. El exfutbolista de Independiente y campeón mundial con la Selección argentina en 1986 es una de las figuras históricas vinculadas al equipo en el torneo.

Para Mateo, el desafío todavía no terminó. Ahora busca conseguir sponsors que le permitan afrontar los gastos de traslado, alojamiento y viáticos necesarios para participar de la competencia.

“Es una oportunidad única, todavía no caigo. Pero a mi sueño todavía le falta un poquito más”, señaló.

Quienes quieran acompañar el proyecto pueden contactarlo a través de sus redes sociales @mateobatti y @batti_marketing.

La historia de Mateo muestra cómo una iniciativa nacida en redes sociales, combinada con formación, creatividad y constancia, puede abrirle a un adolescente las puertas de una experiencia profesional en el mundo de la comunicación y el deporte.