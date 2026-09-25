El riesgo país se acerca a los 600 puntos y alcanza su nivel más alto en cinco meses

El riesgo país volvió a subir y se acerca a los 600 puntos básicos, en una nueva jornada negativa para los activos argentinos. El indicador elaborado por JP Morgan llegó a ubicarse en torno a los 578 puntos, su nivel más alto en cinco meses, mientras los bonos soberanos profundizaron las bajas.

La presión sobre el índice se explica principalmente por el retroceso de los títulos de deuda en dólares. En las últimas ruedas, las cotizaciones acumularon bajas y llevaron al riesgo país a superar sucesivamente las barreras de los 500, 550 y 570 puntos.

El movimiento se da en un contexto de mayor tensión en los mercados internacionales, con el rendimiento de los bonos del Tesoro de Estados Unidos en niveles elevados y un escenario externo condicionado por la incertidumbre vinculada al conflicto en Medio Oriente. A esto se suman señales negativas de la economía argentina que mantienen bajo presión a los activos locales.

Los bonos soberanos argentinos volvieron a operar con mayoría de bajas. Según un análisis de mercado, la presión se concentró especialmente en los títulos de mayor plazo, que continúan perdiendo valor incluso en jornadas en las que otros mercados emergentes muestran movimientos más moderados.

La suba del riesgo país implica un mayor costo de financiamiento para la Argentina. También puede dificultar el acceso al crédito internacional para provincias y empresas, que deben ofrecer tasas más elevadas para conseguir fondos en los mercados.

El deterioro de los activos financieros también se reflejó en la Bolsa porteña. El S&P Merval acumuló varias ruedas consecutivas en baja, mientras las acciones argentinas que cotizan en Wall Street registraron retrocesos.

La tensión financiera llegó además al mercado cambiario. El dólar minorista alcanzó los $1.540 en el Banco Nación, un nuevo máximo nominal, mientras el mayorista terminó en torno a los $1.519,50. El Banco Central, por su parte, informó una compra de US$8 millones en el mercado de contado.

El aumento del riesgo país se produce además después de un mes en el que el indicador prácticamente no dejó de avanzar. El 11 de septiembre había cerrado en 485 puntos y, desde entonces, encadenó varias jornadas de subas hasta acercarse a los 600.

La evolución de los próximos días será seguida de cerca por el mercado, especialmente por su impacto sobre el costo de financiamiento y la capacidad del Gobierno para volver a acceder a los mercados internacionales de deuda.