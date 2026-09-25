Manchester City fue declarado culpable de 114 infracciones y enfrenta una posible sanción histórica

El Manchester City recibió este viernes un duro revés institucional. Una comisión independiente de la Premier League lo declaró culpable de 114 de los 115 cargos por infracciones a las normas financieras que pesaban sobre el club, en un fallo que pone nuevamente bajo la lupa una de las investigaciones más importantes de la historia del fútbol inglés.

El caso se inició tras una investigación de la Premier League que desembocó en febrero de 2023 en la presentación formal de los cargos. Las acusaciones abarcan principalmente el período comprendido entre 2009 y 2018 e incluyen supuestas irregularidades en la información financiera proporcionada por el club, además de incumplimientos relacionados con las reglas económicas de la competencia.

La investigación también contempló acusaciones vinculadas con los pagos a jugadores y entrenadores, el cumplimiento de las normas financieras de UEFA y la presunta falta de colaboración del Manchester City con la investigación de la propia Premier League. El club negó de manera sostenida todas las acusaciones.

El fallo no implica, por ahora, una sanción inmediata. La comisión todavía debe determinar las consecuencias deportivas y económicas, por lo que permanecen abiertas distintas posibilidades contempladas por el reglamento de la Premier League.

Entre las medidas que podrían analizarse aparecen multas económicas y quitas de puntos. También se encuentra sobre la mesa la posibilidad de consecuencias sobre temporadas anteriores e incluso una eventual expulsión de la Premier League, aunque ninguna de esas sanciones fue confirmada hasta el momento.

La importancia del caso también está relacionada con el período investigado. Durante esos años, el Manchester City construyó una de las etapas más exitosas de su historia y consiguió varios títulos de la Premier League. Por eso, una eventual sanción retroactiva podría tener consecuencias sobre temporadas ya disputadas, aunque todavía no existe una decisión al respecto.

Desde el club sostienen que el procedimiento todavía no terminó y que deberán respetarse las distintas instancias previstas. Además, se espera que Manchester City apele el fallo, por lo que la resolución conocida este viernes no representa necesariamente el final del proceso.

El caso comenzó hace más de tres años y la audiencia ante la comisión independiente se extendió durante 12 semanas entre septiembre y diciembre de 2024. La demora en conocer el veredicto había generado cuestionamientos incluso dentro de la propia Premier League.

Ahora, con el City declarado culpable en 114 de los 115 cargos, el próximo capítulo será conocer la sanción y determinar qué alcance tendrá. Mientras tanto, el club mantiene abiertas las vías de apelación para intentar revertir o reducir las consecuencias del fallo.