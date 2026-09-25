Buscan a un andinista de 48 años desaparecido desde el domingo en Vallecitos

El hombre, identificado por sus iniciales E.P.S., había informado que tenía previsto realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. Dos días después, un guía de uno de los refugios de la zona confirmó que había visto su camioneta estacionada en el lugar.

La preocupación aumentó cuando el andinista no se presentó posteriormente a clases en la Escuela de Guías. Ante esta situación, se puso en marcha un operativo para intentar determinar dónde se encuentra y qué ocurrió durante la travesía.

Continúa el operativo en la montaña

Personal de la Patrulla de Rescate de Mendoza desplegó recorridas por distintos sectores de Vallecitos, con especial atención en senderos y quebradas del cordón montañoso.

El procedimiento realizado durante las últimas horas no permitió localizar al hombre ni encontrar elementos que permitan determinar con precisión hacia dónde se dirigió. Las tareas de búsqueda continuaban este viernes.

Vallecitos se encuentra en el Cordón del Plata, dentro del departamento de Luján de Cuyo, y es uno de los principales puntos de acceso a diferentes rutas de ascenso de alta montaña. La zona cuenta con refugios y senderos que conducen hacia distintas cumbres del cordón.

Por el momento, las autoridades no informaron nuevos indicios sobre la ubicación del andinista y el operativo continúa para intentar dar con su paradero.