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COMBUSTIBLES

YPF aumenta 1% los combustibles desde este sábado por la suba del petróleo

YPF aplicará un aumento del 1% en el precio de todos sus combustibles desde las 0 horas de este sábado 26 de septiembre, en un contexto marcado por la escalada del precio internacional del petróleo y la extensión del conflicto en Medio Oriente.
Por Redacción: Equipo de El Diario de San Luis
Nacional
25/09/2026

La actualización alcanzará a las distintas variedades de naftas y gasoil comercializadas por la petrolera y comenzará a regir durante la madrugada. La decisión se conoce luego de que otras compañías del sector ya aplicaran incrementos en sus surtidores durante los últimos días.

El principal factor señalado para explicar el movimiento es el comportamiento del crudo internacional. El precio del barril de petróleo volvió a ubicarse por encima de los US$100, en medio de la incertidumbre generada por el conflicto en Medio Oriente.

YPF ajusta sus precios

Hasta el jueves, YPF había mantenido sus valores mientras otras petroleras habían aplicado subas de entre 2% y 5%, dependiendo del combustible y la región. La empresa había utilizado durante los últimos meses un mecanismo denominado “buffer de precios”, destinado a amortiguar el traslado inmediato de las variaciones internacionales del petróleo a los consumidores.

La nueva actualización representa un ajuste menor al aplicado por algunas de las compañías competidoras y se produce en un escenario en el que el valor internacional del crudo continúa ejerciendo presión sobre los costos de refinación.

El presidente y CEO de YPF, Horacio Marín, había explicado previamente que la compañía seguiría utilizando mecanismos para evitar trasladar de manera inmediata la totalidad de las variaciones del Brent a los precios finales.

El impacto en los surtidores

Con el aumento del 1%, los nuevos valores comenzarán a verse reflejados desde el primer minuto del sábado. El precio final de cada combustible podrá variar según la localidad, la estación de servicio y la modalidad comercial aplicada.

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