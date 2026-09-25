Murió Oscar “El Negro” González Oro, una de las voces más emblemáticas de la radio

González Oro había construido una extensa trayectoria de más de tres décadas en los medios y se convirtió en una de las voces más reconocidas de la radio argentina, especialmente por su llegada a las audiencias y por el estilo que imprimió a sus programas.

Nacido en Mendoza el 16 de octubre de 1951, era abogado de profesión, aunque finalmente desarrolló su carrera en la comunicación. Su recorrido incluyó radio y televisión y lo llevó a compartir espacios con algunas de las principales figuras del periodismo, la política y el espectáculo.

“El oro y el moro”, el programa que marcó una época

Uno de los capítulos centrales de su carrera fue su llegada a Radio 10, donde en 1999 comenzó a conducir El oro y el moro. El programa permaneció durante 15 años al aire y se convirtió en uno de los ciclos más reconocidos de la radiofonía argentina.

El espacio combinaba información, entrevistas, actualidad, deportes, espectáculos, humor y una permanente interacción con los oyentes. Por sus micrófonos pasaron dirigentes políticos, artistas, periodistas y personalidades de distintos ámbitos. Entre los integrantes de su equipo estuvieron Eduardo Feinmann, Laura Ubfal, Fernando Carlos y Claudio Zin.

Aquel ciclo consolidó a González Oro como una figura central de la radio y extendió su popularidad más allá de la audiencia estrictamente radial.

Una carrera también en televisión

El conductor también tuvo una importante presencia en la pantalla. Participó de programas como Polémica en el Bar, Los unos y los otros y Nosotros a la mañana, además de otros ciclos a lo largo de su carrera.

En 2020 se instaló en Punta del Este y continuó realizando programas desde Uruguay. Al año siguiente anunció su retiro de los medios después de 35 años de trayectoria. Su última emisión se produjo el 2 de abril de 2021.

Durante su carrera también mantuvo una relación cercana con figuras del espectáculo. Uno de sus amigos y compañeros de radio, Baby Etchecopar, lo recordó este viernes y destacó los años que compartieron trabajando juntos. Etchecopar contó además que sus hijos llamaban “tío” a González Oro.

Una figura que dejó una marca en la radio

A lo largo de las décadas, “El Negro” Oro construyó un vínculo particular con sus oyentes y se transformó en una presencia habitual de las mañanas y tardes radiales.

En 2016 hizo pública su homosexualidad, en un momento en que su figura ya tenía una amplia exposición en los medios argentinos. También habló públicamente sobre distintos aspectos de su vida personal y profesional.

Su última etapa transcurrió en Uruguay, donde había decidido radicarse buscando una vida más tranquila y desde donde realizó sus últimos trabajos vinculados con la radio.

Con su muerte desaparece una figura que durante décadas formó parte de la historia de la radio argentina y que convirtió su voz, su particular manera de entrevistar y su vínculo con los oyentes en una marca reconocible para varias generaciones.