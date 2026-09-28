La fiscal Virginia Palacios quedó bajo custodia del COAR tras denunciar amenazas

La fiscal de Juicio María Virginia Palacios permanece bajo un esquema de protección policial del Comando de Operaciones de Alto Riesgo (COAR) luego de presentar una denuncia por amenazas y situaciones que, según manifestó, pusieron en riesgo su seguridad y la de su hija.

La medida fue confirmada por la ministra de Seguridad de San Luis, Nancy Sosa, quien explicó que la protección fue dispuesta por el jefe de la Policía provincial, Juan Carlos Serrano, después de que la fiscal se presentara personalmente en la Jefatura Central para exponer su situación.

Una custodia especial para la fiscal

De acuerdo con la información publicada, el esquema de seguridad comenzó el 20 de septiembre e incluye vigilancia permanente en el domicilio de Palacios y acompañamiento durante sus desplazamientos por la vía pública.

La decisión fue adoptada luego de que la fiscal denunciara haber recibido intimidaciones y ser objeto de versiones que la vinculaban con una causa relacionada con el robo de una suma millonaria.

La investigación de los hechos denunciados quedó a cargo de la fiscal adjunta Antonella Romagnoli, mientras que el dispositivo de protección permanecerá vigente de acuerdo con la evolución del expediente.

La denuncia que originó el operativo

En su presentación judicial, Palacios relató situaciones que, según su versión, comenzaron después de un operativo realizado en mayo de 2026, en el marco de una investigación que involucró a Jorge “Neneto” Novillo.

La fiscal sostuvo que posteriormente comenzaron a circular acusaciones que la vinculaban con un supuesto encubrimiento y con el ocultamiento de dinero relacionado con el hecho investigado.

Palacios rechazó esas versiones y manifestó que la difusión de esas acusaciones afectó su seguridad y su patrimonio. También hizo referencia a distintos testimonios que habría recibido sobre posibles amenazas en su contra.

Una amenaza que es materia de investigación

Uno de los elementos incorporados a la denuncia refiere a un testimonio según el cual Ernesto “El Tomero” Novillo habría contratado a un hombre identificado como Nicolás Mauricio Gómez, conocido como “el Porteño”, para atentar contra Palacios y Jorge Novillo.

Se trata de una denuncia cuya veracidad y alcance deberán ser determinados por la investigación judicial. La fiscal también mencionó otras presentaciones y acusaciones realizadas en su contra, que forman parte del expediente.

El Ministerio de Seguridad confirmó la protección

La ministra Nancy Sosa confirmó que el Estado provincial dispuso el operativo preventivo y explicó que la prioridad es garantizar la integridad de la fiscal y de su familia mientras avanza la investigación.

La funcionaria señaló que el esquema continuará de acuerdo con las resoluciones que adopte la Justicia y con la evaluación del riesgo.

Mientras tanto, la causa permanece abierta y las circunstancias denunciadas son objeto de investigación. La asignación del COAR constituye una medida de protección y no implica por sí misma una conclusión sobre la responsabilidad de las personas mencionadas en la denuncia.