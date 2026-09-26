Otras 81 familias de San Luis comienzan a construir su casa con el programa Tenemos Futuro

El programa habitacional Tenemos Futuro sumó este sábado a otras 81 familias de San Luis, que recibieron la documentación que les permite comenzar la construcción de sus viviendas en más de 30 localidades de la provincia.

El acto fue encabezado por el gobernador Claudio Poggi en la Ex Colonia Hogar, donde las familias recibieron los decretos que acreditan su condición de adjudicatarias, además de los contratos, manuales y carteles correspondientes a cada obra.

Un sistema de autoconstrucción asistida

El esquema contempla una modalidad denominada por el Gobierno provincial como “autoconstrucción asistida”. La Provincia se encarga de entregar los materiales, mientras que los municipios tienen a su cargo el acopio y la distribución y aportan trabajadores locales para avanzar con las obras.

Según explicó Poggi durante el acto, el objetivo es que las viviendas puedan construirse en el menor tiempo posible y, al mismo tiempo, generar actividad y empleo en las propias localidades donde se desarrollan los proyectos.

El programa está destinado a personas que cumplen con los requisitos establecidos y que no cuentan con una vivienda propia. La selección se realiza mediante sorteo, una vez que la documentación presentada por los postulantes es validada por las áreas correspondientes y consultada con los municipios.

Más de 30 localidades alcanzadas

Uno de los aspectos destacados de esta nueva etapa es su alcance territorial. Las 81 viviendas se distribuyen en más de 30 localidades de la provincia, con la participación de intendentes e intendentas en el proceso de implementación.

El Gobierno provincial informó que continuará incorporando beneficiarios a medida que se realicen nuevos sorteos y se complete la validación de los requisitos.

Para las familias que todavía no poseen terreno, Poggi señaló que se trabajará junto con los municipios para buscar y acordar nuevos espacios que permitan ampliar el alcance del programa.

Cómo será el pago de las viviendas

El esquema también establece una modalidad de financiamiento posterior a la construcción. De acuerdo con lo informado durante el acto, las familias comenzarán a pagar una vez que la vivienda esté terminada.

La cuota inicial será de $60.000 y tendrá una actualización semestral de acuerdo con la evolución del índice salarial promedio del país.

El mecanismo busca que el acceso a la vivienda se concrete primero y que el recupero del financiamiento se produzca posteriormente, bajo las condiciones previstas por el programa.

“La vivienda ha vuelto a San Luis”

Durante su discurso, Poggi vinculó el programa habitacional con el objetivo de recuperar una política de construcción de viviendas en la provincia.

“La vivienda es sinónimo de familia”, sostuvo el Gobernador, quien afirmó que la política habitacional “ha vuelto a San Luis y ha vuelto para quedarse”. También aseguró que el programa continuará incorporando a quienes cumplan con las condiciones establecidas.

La jornada marcó así un nuevo paso del programa Tenemos Futuro, que busca llevar la construcción de viviendas a distintas localidades mediante un esquema que combina asistencia provincial, participación municipal y trabajo local.

Para las 81 familias que recibieron este sábado la documentación, el proceso dejó de ser un proyecto sobre planos y pasó a tener una fecha concreta de inicio: la construcción de su propia casa.