Enner Valencia hizo historia y Boca le dio vuelta un partidazo a Racing para meterse en semifinales

Boca protagonizó una remontada espectacular ante Racing y se metió en las semifinales de la Copa Argentina. El Xeneize perdía 2-0 en el Gigante de Arroyito, pero apareció Enner Valencia desde el banco y, con tres goles, dio vuelta el partido para sellar el triunfo por 3-2.

Racing comenzó mejor y consiguió ponerse en ventaja a los 19 minutos. Gastón Lodico ejecutó un córner con mucha precisión y convirtió un gol olímpico que sorprendió a Leandro Brey y puso el 1-0 para la Academia.

El equipo de Juan Pablo Vojvoda tuvo oportunidades para ampliar la diferencia antes del descanso, pero no logró aprovecharlas. Boca, por su parte, encontró algunas aproximaciones y tuvo en Leonel Flores una de sus principales amenazas ofensivas.

El segundo golpe de Racing llegó apenas comenzado el complemento. Adrián “Maravilla” Martínez recibió dentro del área y sacó una volea que terminó en el fondo del arco para establecer el 2-0. La Academia parecía tener el partido bajo control, pero el ingreso de Valencia cambió por completo la historia.

Valencia cambió el partido

A los 27 minutos del segundo tiempo, el ecuatoriano apareció dentro del área después de un córner y conectó un cabezazo para descontar. Boca pasó a jugar cada vez más cerca del arco de Facundo Cambeses y encontró rápidamente el empate.

A los 34 minutos, un centro de Sebastián Villa llegó nuevamente a la cabeza de Valencia, que definió al primer palo y marcó el 2-2. En apenas siete minutos, el delantero había convertido dos goles y había devuelto al Xeneize a un partido que parecía perdido.

La remontada se completó poco después. Valencia volvió a aparecer en el área y marcó el tercero de Boca para completar su triplete y darle al equipo de Rodolfo Arruabarrena el 3-2 definitivo.

De esta manera, el delantero ecuatoriano tuvo un estreno decisivo con la camiseta de Boca y fue la figura excluyente de una clasificación que parecía imposible minutos antes.

Boca espera por Banfield

Con el triunfo, Boca avanzó a las semifinales de la Copa Argentina y ya conoce a su próximo rival: Banfield, que había eliminado a Deportivo Riestra en una definición por penales.

El Xeneize sigue así con vida en las distintas competencias que disputa durante la temporada y afrontará una nueva instancia de la Copa Argentina con Valencia como gran protagonista después de una noche inolvidable en Rosario.