Rosario Central venció a Estudiantes y se consagró campeón de la Supercopa Internacional

Rosario Central se consagró campeón de la Supercopa Internacional 2026 tras derrotar 3-1 a Estudiantes de La Plata en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero. El equipo rosarino comenzó abajo en el marcador, pero reaccionó a tiempo y terminó quedándose con un nuevo título.

Estudiantes golpeó primero prácticamente desde el comienzo. Una jugada por la banda terminó con el centro de Guido Carrillo y la aparición de Alexis Castro, que puso el 1-0 para el conjunto platense y obligó a Central a buscar la remontada desde temprano.

La respuesta del Canalla llegó de la mano de su principal figura. Ángel Di María ejecutó un tiro libre con precisión y marcó el empate para darle vida al equipo dirigido por Jorge Almirón. El delantero volvió a ser determinante en una definición por un título.

Sobre el cierre de la primera mitad, Central tuvo otra oportunidad desde los doce pasos luego de una revisión del VAR. Di María asumió nuevamente la responsabilidad y convirtió el penal para dar vuelta el resultado y poner al conjunto rosarino 2-1 arriba antes del descanso.

En el complemento, Estudiantes intentó reaccionar y buscó el empate, pero Central consiguió controlar buena parte del trámite. Sobre el final, el Canalla encontró el tercer gol que sentenció la definición y le permitió levantar el trofeo.

El partido terminó además con un clima de máxima tensión. Tras el pitazo final se produjeron fuertes cruces entre integrantes de ambos planteles, en un cierre que obligó a intervenir para separar a los protagonistas y demoró la celebración del campeón.

La final tenía además un antecedente reciente de rivalidad entre ambos equipos. Estudiantes había accedido a la definición como campeón del Trofeo de Campeones 2025, mientras que Central obtuvo su lugar por haber terminado primero en la tabla anual de aquella temporada.

Con la victoria, Rosario Central sumó la Supercopa Internacional a su palmarés, mientras que Estudiantes volvió a quedar en la puerta del título en una competencia que ya había disputado en la edición anterior.