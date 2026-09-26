Daniel Osvaldo sigue internado en terapia intensiva por un severo compromiso pulmonar

El exfutbolista Daniel Osvaldo continúa internado en terapia intensiva, sedado y bajo estricta observación médica, debido a un severo compromiso pulmonar. El cuadro se produjo luego de que fuera diagnosticado con un derrame pleural, cuyo origen todavía no fue determinado.

Osvaldo había sufrido fuertes dolores en la zona torácica y posteriormente presentó una complicación circulatoria. Ante el empeoramiento de su estado, fue trasladado a un hospital de Llavallol, en el sur del conurbano bonaerense, donde debió ser intervenido.

Durante el procedimiento, los médicos realizaron una biopsia y, posteriormente, determinaron que debía continuar internado en cuidados intensivos debido al compromiso pulmonar. Por el momento, no trascendieron mayores detalles oficiales sobre la evolución del exdelantero ni sobre el origen del derrame.

Según informaron, Osvaldo permanece acompañado por sus hermanos, Valeria y Jonhy. El exjugador, de 40 años, no contaría actualmente con obra social, de acuerdo con esa información.

Antes de esta internación, Osvaldo se encontraba dedicado a sus proyectos musicales y participaba de un ciclo de entrevistas por streaming. Tras su retiro del fútbol profesional, desarrolló una carrera vinculada a la música y tuvo algunas participaciones en torneos de fútbol senior.

Osvaldo surgió de Huracán y tuvo una extensa trayectoria internacional, con pasos por clubes como Espanyol, Roma, Juventus e Inter, además de Boca y Banfield. También representó a la selección de Italia.