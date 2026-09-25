Bill Gates advirtió que la IA podría causar hasta 1.000 millones de muertes

Gates no presentó la cifra como una predicción inevitable ni estableció un plazo para que pudiera ocurrir. Su planteo apunta al potencial destructivo que podrían alcanzar las herramientas de inteligencia artificial si fueran utilizadas por personas o grupos con intenciones maliciosas.

“La IA es sin duda lo suficientemente poderosa como para provocar eventos que causen 1.000 millones de muertes”, afirmó el empresario, según los adelantos difundidos de la entrevista. También sostuvo que nunca había existido una herramienta con semejante potencial cuando se combina con personas dispuestas a utilizarla para causar daño.

Gates pidió controles obligatorios

Uno de los principales puntos de su advertencia está relacionado con la necesidad de establecer mecanismos de supervisión sobre las empresas que desarrollan sistemas avanzados de inteligencia artificial.

Gates cuestionó la posibilidad de que la industria dependa exclusivamente de la autorregulación y consideró necesaria una participación activa de gobiernos, legisladores y organismos de seguridad para definir salvaguardas y controles.

“Nadie cree que la autorregulación sea suficiente”, sostuvo durante la entrevista, al plantear que las medidas de seguridad deberían tener carácter obligatorio.

El planteo se suma a un debate cada vez más intenso dentro de la industria tecnológica sobre cómo controlar el desarrollo de sistemas de IA cada vez más capaces sin frenar sus posibles beneficios.

Los riesgos que ya están presentes

La advertencia sobre una eventual catástrofe se suma a otras preocupaciones que Gates había planteado recientemente. En agosto, el empresario señaló riesgos vinculados con el fraude, la desinformación, los ciberataques y el uso de herramientas de IA para provocar daños contra hospitales, bancos, redes eléctricas e instituciones gubernamentales.

También advirtió sobre el impacto de la automatización en el mercado laboral. Según su análisis, la inteligencia artificial podría transformar durante la próxima década actividades vinculadas con el derecho, la medicina, la atención al cliente, el desarrollo de software y la manufactura, con especial impacto sobre los puestos iniciales destinados a trabajadores jóvenes.

Gates también planteó preocupaciones relacionadas con el uso de asistentes virtuales por parte de niños y jóvenes y el riesgo de que una interacción excesivamente personal con estos sistemas afecte el desarrollo de determinadas habilidades sociales.

Un debate que crece en Silicon Valley

Las declaraciones del cofundador de Microsoft se producen en medio de un debate más amplio entre ejecutivos e investigadores de las principales empresas de inteligencia artificial.

La discusión gira alrededor de la velocidad con la que avanza la tecnología, los mecanismos de seguridad necesarios y el papel que deberían asumir los Estados. Gates sostiene que las compañías no deberían ser las únicas responsables de establecer esos límites y reclama una participación directa de las autoridades.

La advertencia, por lo tanto, no significa que Gates esté afirmando que la inteligencia artificial vaya necesariamente a provocar una catástrofe de esa magnitud. Su argumento es que la capacidad potencial de la tecnología y su utilización por actores malintencionados justifican establecer controles antes de que aparezcan escenarios difíciles de contener.