Colapinto chocó con Gasly y abandonó el Gran Premio de Azerbaiyán

Franco Colapinto no pudo completar el Gran Premio de Azerbaiyán. El piloto argentino de Alpine protagonizó un fuerte accidente en la vuelta 36, durante una relargada tras el ingreso del auto de seguridad, y terminó fuera de carrera junto a su compañero Pierre Gasly y el británico Lando Norris.

Colapinto había largado desde el noveno puesto y se encontraba décimo cuando llegó a la primera curva. El argentino intentó avanzar por el interior, bloqueó los neumáticos y se pasó de largo. En la maniobra impactó contra el Alpine de Gasly, que quedó cruzado sobre la pista y también terminó involucrando al McLaren de Norris.

El incidente significó un duro golpe para Alpine, que perdió sus dos autos en una misma maniobra. Norris también debió abandonar, mientras que la carrera volvió a quedar neutralizada después del accidente.

El argentino había llegado a Bakú con buenas expectativas después de haber conseguido meterse en la Q3 durante la clasificación. Finalmente terminó décimo en esa sesión y, debido a una penalización a Carlos Sainz, comenzó la carrera desde la novena posición.

La posibilidad de sumar puntos se desvaneció en la segunda mitad de la competencia. Colapinto intentó aprovechar la relargada para ganar posiciones, pero el bloqueo en la frenada lo dejó sin margen para evitar el contacto con Gasly.

El abandono cortó además una racha de 30 Grandes Premios consecutivos en los que Colapinto había logrado completar la carrera.

Mientras el accidente de Colapinto modificaba la carrera, George Russell consiguió quedarse con el Gran Premio de Azerbaiyán con Mercedes. El británico terminó por delante de Max Verstappen e Isack Hadjar, que completaron el podio.

Russell había partido desde la pole después de dominar la clasificación del viernes, en la que consiguió una ventaja de 837 milésimas sobre Charles Leclerc. Colapinto, en tanto, había llegado a la Q3 por cuarta vez en la temporada.

Para el argentino, el fin de semana terminó de la peor manera después de una clasificación prometedora. Ahora deberá esperar al próximo Gran Premio para volver a pista y dejar atrás el incidente que lo dejó sin puntos en Bakú.