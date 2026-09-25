Hallaron muerto al andinista que estaba desaparecido en la zona de Vallecitos

La búsqueda del andinista desaparecido en la zona de Vallecitos, Mendoza, terminó este viernes con un desenlace trágico. Personal de la Patrulla de Rescate y Auxilio de Montaña encontró sin vida al hombre en las inmediaciones de la Quebrada La Angostura, a unos 4.000 metros sobre el nivel del mar.

El hallazgo se produjo alrededor de las 15:30, durante el operativo desplegado en la zona de alta montaña. El hombre, identificado por sus iniciales E.P.S., tenía 48 años, era oriundo de la provincia de Buenos Aires y estudiaba en la Escuela Provincial de Guías de Alta Montaña y Trekking.

El andinista había informado que tenía previsto realizar una travesía el domingo 20 de septiembre. Dos días después, un guía de uno de los refugios de Vallecitos advirtió que su camioneta permanecía estacionada en el lugar, mientras que el hombre no se había presentado posteriormente a clases. Esa situación encendió la alarma y derivó en el inicio del operativo de búsqueda.

Los rescatistas concentraron los rastrillajes en distintos sectores de Vallecitos, dentro del departamento de Luján de Cuyo. Uno de los equipos recorrió el área donde había quedado estacionado el vehículo y avanzó hacia la canaleta Alma de Diamante, mientras que otro siguió la ruta habitual de ascenso al cerro Franke.

El recorrido que se intentaba reconstruir contemplaba el ingreso por la Quebrada La Angostura, el paso por la canaleta Alma de Diamante y el ascenso al cerro Franke, cuya cumbre alcanza aproximadamente los 4.850 metros. El objetivo de los equipos era establecer qué trayecto había realizado el andinista y localizarlo en una zona de difícil acceso.

Las condiciones meteorológicas también complicaron el operativo. Los fuertes vientos y el clima adverso obligaron a los rescatistas a interrumpir parte de las tareas y condicionaron el despliegue de recursos en la montaña.

Tras el hallazgo, la Oficina Fiscal de Luján de Cuyo quedó a cargo de las actuaciones para determinar las circunstancias del hecho. Por el momento, no se informó oficialmente la causa de la muerte. Las tareas en la zona continuarán de acuerdo con las condiciones climáticas y las diligencias dispuestas por la Justicia.