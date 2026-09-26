Estudiantes y Rosario Central van por un título en una final cargada de tensión

Estudiantes y Rosario Central se enfrentan este sábado por un nuevo título del fútbol argentino. El Pincha y el Canalla definirán la Supercopa Internacional en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, en una final que pondrá en juego una nueva estrella y tendrá varios capítulos pendientes como condimento.

El encuentro comenzará a las 16:00 y tendrá a Darío Herrera como árbitro principal y a Jorge Baliño a cargo del VAR. Si terminan igualados después de los 90 minutos, habrá tiempo suplementario y, de persistir el empate, la definición será por penales.

Central llegó a esta definición por haber terminado en lo más alto de la tabla anual de 2025, mientras que Estudiantes obtuvo su lugar después de consagrarse campeón del Trofeo de Campeones. Para ambos, la tarde representa la posibilidad de sumar otro título a su historia reciente.

Una final con una historia reciente

El partido tendrá además un ingrediente que excede lo futbolístico. La relación entre ambos equipos quedó marcada por la decisión de Estudiantes de realizar un pasillo de espaldas a los jugadores de Central cuando el conjunto rosarino fue reconocido como campeón de la Liga 2025 por su posición en la tabla anual.

Aquel episodio volvió a aparecer en la previa de esta final. Leandro González Pírez explicó que los jugadores de Estudiantes habían avisado previamente a referentes de Central que realizarían esa protesta y remarcó que la decisión no estuvo dirigida contra el plantel rosarino, sino contra la determinación de la dirigencia del fútbol argentino.

Del otro lado de la conferencia de prensa previa al encuentro, Ignacio Ovando fue mucho más contundente. El defensor de Central aseguró que aquel gesto fue tomado como una “falta de respeto” por el plantel rosarino y reconoció que encararán esta final con ese recuerdo en la retina.

Dos equipos que llegan por caminos diferentes

Central buscará aprovechar una temporada que le permitió volver a estar en una definición. El equipo dirigido por Jorge Almirón llega después de vencer a Argentinos Juniors y tendrá entre sus principales figuras a Ángel Di María, quien buscará levantar su primer trofeo con el Canalla dentro de una cancha.

Estudiantes, por su parte, afronta la final con la mirada puesta también en un calendario exigente. El equipo de Alexander Medina ya tiene por delante las semifinales de la Copa Libertadores frente a Flamengo, pero antes buscará sumar otro título a una etapa en la que también conquistó el Trofeo de Campeones.

El antecedente más reciente favorece al Pincha: Estudiantes derrotó 1-0 a Central en los octavos de final del Clausura 2025 y también se impuso 3-0 en la segunda ronda de la Copa Argentina 2026.

Ahora será otra historia. Esta vez no habrá puntos ni clasificación en juego: hay un título, una copa y la posibilidad de que uno de los dos termine la tarde de Santiago del Estero con una nueva estrella.