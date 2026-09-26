La UIA llegó a San Luis, se reunió con Poggi y puso el foco en la competitividad industrial

La reunión se realizó en el Salón Blanco de Casa de Gobierno y contó además con la participación del presidente de la Cámara Industrial de San Luis, Eduardo Mirengo; el vicepresidente de la Cámara Industrial de Villa Mercedes, Gerardo Lauret; el ministro de Desarrollo Productivo Sustentable, Federico Trombotto, y otros representantes del sector privado.

Educación y trabajo como ejes

Durante el encuentro, Poggi presentó ante los dirigentes industriales los dos lineamientos que, según explicó, atraviesan su gestión: educación y trabajo. También remarcó la importancia de profundizar la articulación público-privada como herramienta para generar condiciones que permitan el crecimiento de las empresas y la creación de puestos de trabajo.

En ese marco, el mandatario expuso distintos proyectos que lleva adelante la Provincia vinculados con el desarrollo productivo, entre ellos el Plan Maestro del Agua, el Plan Maestro de Energía y el trabajo conjunto con el Consejo Federal de Inversiones (CFI).

El ministro Trombotto señaló que durante la reunión se presentó “toda la visión de lineamientos que plasman el presente y futuro de San Luis”, con el objetivo de avanzar hacia un mayor desarrollo y generación de valor agregado dentro de la provincia.

La mirada de la Unión Industrial Argentina

Tras la reunión, Rappallini calificó el encuentro como “excelente” y destacó la visión industrial planteada por el Gobierno provincial.

El presidente de la UIA señaló que Poggi abordó durante la reunión cuestiones vinculadas con educación, créditos, litigiosidad, legislación laboral e infraestructura, además de otros aspectos relacionados con la competitividad industrial.

“Estamos de acuerdo en su mirada de generar una industria cada vez más competitiva, y también el impacto social que genera en una sociedad desarrollar la industria”, afirmó Rappallini.

El dirigente también destacó la comunicación entre las cámaras industriales y los funcionarios provinciales y planteó que el sector privado debe avanzar en inversión, producción, generación de empleo y exportaciones, mientras el Estado acompaña mediante condiciones que favorezcan la competitividad.

Una agenda centrada en la producción

El encuentro formó parte de la agenda federal que la UIA desarrolla en distintas provincias para conocer las necesidades de los sectores productivos y analizar condiciones vinculadas con competitividad, infraestructura, financiamiento y desarrollo industrial.

En San Luis, la agenda incluyó además recorridas por establecimientos productivos, en una jornada que buscó fortalecer el vínculo entre las instituciones industriales y el Gobierno provincial.

De esta manera, la reunión entre Poggi y la conducción de la UIA puso en el centro de la agenda provincial la relación entre inversión, infraestructura, formación, empleo y producción, con la articulación público-privada como uno de los ejes planteados para el desarrollo económico de San Luis.