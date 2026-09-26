Calor, viento y probabilidad de tormentas: cómo estará el tiempo en San Luis este fin de semana

De acuerdo con el Registro de Emergencias Meteorológicas (REM) de San Luis, este sábado 26 se espera una jornada cálida, con temperaturas que promediarán los 11°C de mínima y 30°C de máxima en la provincia. El cielo se presentará entre mayormente despejado y parcialmente nublado.

Para la ciudad de San Luis, el Servicio Meteorológico Nacional prevé una temperatura de entre 15°C y 30°C, sin lluvias durante la mayor parte de la jornada. Por la tarde el cielo podría presentar mayor nubosidad y los vientos soplarán del sector sur, con velocidades de entre 13 y 22 kilómetros por hora.

Un sábado ideal para actividades al aire libre

El comienzo del fin de semana estará marcado por un ambiente cálido y condiciones relativamente estables. La jornada tendrá temperaturas superiores a los valores habituales para septiembre y permitirá disfrutar de actividades al aire libre, aunque se recomienda tener en cuenta la presencia de viento.

El REM anticipa además ráfagas fuertes del sector noroeste, especialmente en las regiones centro y norte de la provincia.

En la capital provincial, la temperatura alcanzaría los 30°C durante la tarde, mientras que hacia la noche descendería hasta ubicarse alrededor de los 23°C.

El domingo cambia el escenario

El panorama será diferente durante el domingo 27. Según el pronóstico provincial, habrá un leve descenso de la temperatura máxima, aunque el ambiente continuará templado a cálido.

El REM prevé una mínima de 13°C y una máxima de 29°C, con cielo parcialmente nublado y condiciones inestables. La probabilidad de lluvias y tormentas aumentará principalmente en las regiones sur y parte de la zona central de San Luis.

Además, el viento rotará al sector sudeste y podría presentar algunas ráfagas fuertes.

El lunes llegaría el cambio de temperatura

El comienzo de la próxima semana estaría acompañado por un cambio más marcado en las condiciones meteorológicas. Para el lunes 28, el REM pronostica una jornada inestable y ventosa, con posibles lluvias y tormentas en sectores del centro y norte provincial.

La temperatura también descendería de manera significativa, con una mínima promedio de 10°C y una máxima de 21°C.

De esta manera, San Luis tendrá un fin de semana que comenzará con calor y cielo mayormente despejado, tendrá un domingo más inestable y terminará con un marcado descenso térmico durante el lunes.