San Luis tendrá un miércoles templado y ventoso con una máxima de 25 grados

San Luis tendrá este miércoles una jornada de buen tiempo, temperaturas en ascenso y viento norte, en el comienzo de una seguidilla de días cada vez más cálidos.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó una mínima promedio de 6°C y una máxima de 25°C para el territorio provincial. El cielo permanecerá mayormente despejado, aunque habrá algunos intervalos nubosos.

La mayor cobertura de nubes se concentrará en el sur de la provincia, donde por momentos el cielo podría presentarse parcialmente cubierto.

El viento será uno de los protagonistas del día.

Soplará desde el cuadrante norte con velocidades de entre 12 y 38 kilómetros por hora, pero alrededor del mediodía podría intensificarse considerablemente.

La REM advirtió que en la región norte las ráfagas podrían superar los 70 kilómetros por hora, por lo que se espera una franja horaria especialmente ventosa.

El jueves rozará los 30 grados

El ascenso térmico continuará durante las próximas horas.

Para el jueves 24, el organismo provincial anticipa una mínima promedio de 10°C y una máxima de 29°C, con cielo mayormente despejado y viento del noroeste acompañado por ráfagas.

En Villa Mercedes, el pronóstico específico también marca 29°C de máxima para el jueves, con una mínima cercana a los 8°C.

El viernes las temperaturas se mantendrán elevadas, con valores promedio de entre 11°C y 28°C, mientras que el sábado la máxima podría alcanzar los 30°C.

Después de las heladas y las mañanas frías registradas al comienzo de la semana, San Luis entrará así en una etapa mucho más cálida. La primavera empezará a hacerse sentir con tardes cercanas a los 30 grados, aunque acompañadas por viento y cambios rápidos entre una jornada y otra.