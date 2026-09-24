San Luis tendrá un jueves casi veraniego con 29 grados y ráfagas de más de 60 km/h

San Luis tendrá este jueves una jornada con características casi veraniegas, marcada por el ascenso de las temperaturas y la presencia de viento durante buena parte del día.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) anticipó una mínima promedio de 11°C y una máxima cercana a los 29°C para el territorio provincial. El cielo se mantendrá entre algo y parcialmente nublado, con mayor cobertura sobre la región sur.

Los valores pueden ser todavía más elevados en algunas localidades. Para la ciudad de San Luis, otros pronósticos estiman una máxima cercana a los 31°C, mientras que la REM prevé también registros de 30°C o más en distintos puntos serranos.

El organismo provincial mantiene además vigente un informe especial por temperaturas superiores a los valores normales de septiembre entre este jueves 24 y el domingo 27. Como referencia, la REM señala que los promedios históricos del mes se encuentran alrededor de los 6°C de mínima y 23°C de máxima.

El viento será protagonista

Durante gran parte de la jornada, el viento soplará desde el sector norte con velocidades de entre 12 y 28 kilómetros por hora.

Sin embargo, en la región noroeste podrían registrarse ráfagas superiores a los 60 kilómetros por hora, especialmente durante las horas centrales del día.

Hacia la noche habrá un cambio en el sur provincial. Allí el viento comenzará a rotar hacia el suroeste, con una intensidad similar o incluso superior a la registrada durante la jornada.

El contraste térmico también volvió a ser notorio durante las primeras horas. Mientras algunas localidades amanecieron con registros inferiores al promedio previsto, otras comenzaron el día con temperaturas considerablemente más templadas.

Cómo seguirá el tiempo

El viernes continuará el buen tiempo, aunque con un pequeño descenso en las máximas provinciales: la REM anticipa valores de 11°C de mínima y 28°C de máxima, con viento del sureste y ráfagas fuertes.

Para el sábado se espera nuevamente una jornada cálida, con una máxima promedio cercana a los 29°C, mientras que el domingo podrían aparecer condiciones de inestabilidad y tormentas aisladas.

La provincia entra así en varios días con temperaturas claramente superiores a las habituales para septiembre. El calor será protagonista hasta el fin de semana, aunque acompañado por viento y con un posible cambio de condiciones hacia el domingo.