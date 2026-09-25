San Luis tendrá un fin de semana con calor, viento y máximas de hasta 30 grados

San Luis atravesará un fin de semana con temperaturas elevadas para esta época del año, viento y un cambio de condiciones hacia el domingo, cuando aumentará la posibilidad de lluvias y tormentas.

La Red de Estaciones Meteorológicas (REM) informó que los registros se mantendrán por encima de los promedios habituales de septiembre, que en la provincia rondan los 6°C de mínima y los 23°C de máxima.

Para este viernes 25 se espera una jornada de templada a calurosa, con una mínima promedio cercana a los 11°C y una máxima de 28°C.

El cielo permanecerá entre mayormente despejado y parcialmente nublado. El viento predominará del cuadrante este y podrá presentar ráfagas fuertes, principalmente en el norte provincial.

El sábado llegará a los 30 grados

El sábado 26 continuará el ascenso térmico.

La REM prevé una mínima de 12°C y una máxima promedio de 30°C, con cielo entre mayormente despejado y parcialmente nublado.

El viento seguirá presente y soplará principalmente desde el este, con ráfagas más intensas en las regiones centro y norte.

En algunas localidades los valores podrían incluso superar el promedio provincial. Para Villa de Merlo, por ejemplo, el pronóstico puntual de la REM marca máximas de alrededor de 31°C durante viernes y sábado.

El domingo aumenta la inestabilidad

El panorama empezará a cambiar durante el domingo 27.

La temperatura seguirá elevada, con valores promedio de 15°C de mínima y 29°C de máxima, pero el cielo estará parcialmente nublado y aumentará la inestabilidad.

La REM anticipa probabilidad de lluvias y tormentas especialmente en el sur y parte de la región central, acompañadas por viento del sudeste y algunas ráfagas fuertes.

El comportamiento puede variar de manera considerable entre localidades. En Villa Mercedes, por ejemplo, el pronóstico puntual mantiene para el domingo una máxima cercana a los 29°C, mientras que el deterioro más marcado aparece hacia el lunes.

El fin de semana combinará así condiciones casi veraniegas con viento y un aumento progresivo de la inestabilidad. El sábado aparece como el día más estable para actividades al aire libre, mientras que para el domingo será importante seguir las actualizaciones meteorológicas por la posibilidad de tormentas en distintos sectores de San Luis.