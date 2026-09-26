Boca y Racing se enfrentan por un lugar en las semifinales de la Copa Argentina

Boca y Racing se preparan para protagonizar uno de los grandes partidos del fin de semana. Se enfrentarán este domingo desde las 17 en el Gigante de Arroyito, por los cuartos de final de la Copa Argentina, en un clásico que definirá a uno de los semifinalistas del certamen.

El encuentro llega después de varios días de tensión alrededor de Boca. La clasificación del Xeneize a esta instancia estuvo en duda durante parte de la semana por el reclamo presentado por Vélez, que cuestionó la inclusión de seis futbolistas extranjeros en la planilla oficial del partido de octavos de final.

El duelo entre Boca y Vélez había terminado 0-0 en los 90 minutos y el equipo de la Ribera se impuso 4-3 en los penales. Sin embargo, el Fortín presentó una protesta ante el Tribunal de Disciplina de la AFA al considerar que Boca había incumplido el límite reglamentario de cinco extranjeros habilitados para firmar la planilla.

Vélez sostuvo que la situación debía ser considerada como una alineación indebida y reclamó que se le otorgara el partido ganado por 3-0, lo que le habría permitido avanzar a los cuartos de final. El club de Liniers también pidió que se suspendiera el partido entre Boca y Racing hasta que existiera una resolución definitiva.

El Tribunal de Disciplina, sin embargo, rechazó el pedido deportivo de Vélez. En su resolución reconoció que Boca había incluido seis extranjeros en la planilla, pero determinó que la infracción no configuraba una alineación indebida, ya que el sexto jugador, Ángel Romero, no había ingresado al campo de juego. Por ese motivo, mantuvo el resultado obtenido en cancha y la clasificación del Xeneize, aunque le impuso una multa equivalente a 1.000 valores de entrada.

La resolución generó una fuerte reacción en Vélez. Su presidente, Fabián Berlanga, cuestionó públicamente el fallo y sostuvo que la decisión resultaba inadmisible, mientras que desde el Tribunal de Disciplina defendieron los fundamentos jurídicos utilizados para mantener a Boca en el certamen.

La discusión no terminó con ese primer fallo. Vélez apeló la resolución y solicitó nuevamente que se suspendiera el encuentro entre Boca y Racing mientras se analizaba su presentación. Pero este viernes, el Tribunal de Apelaciones de la AFA declaró inadmisible el recurso y rechazó también la medida cautelar solicitada por el conjunto de Liniers. De esta manera, quedó ratificada la clasificación de Boca y el clásico pudo mantenerse en el calendario.

Con la cuestión reglamentaria resuelta, Boca podrá concentrarse nuevamente en lo futbolístico. El equipo dirigido por Rodolfo Arruabarrena llega después de vencer 2-0 a San Lorenzo por el Torneo Clausura y busca prolongar el envión en una competencia que aparece como uno de sus objetivos de la temporada. En la Copa Argentina, eliminó a Vélez luego del empate sin goles y la definición desde los doce pasos.

Racing, por su parte, también llega con una victoria reciente. La Academia derrotó 3-1 a Sarmiento de Junín y cortó una racha de ocho partidos sin triunfos en el Torneo Clausura. En la Copa Argentina, había eliminado a Belgrano por 1-0 en los octavos de final, con un gol de Tomás Conechny.

El antecedente más reciente entre ambos se produjo el 23 de agosto, por la sexta fecha del Torneo Clausura. En aquella oportunidad igualaron 1-1 en el Cilindro de Avellaneda, con goles de Marcos Rojo para Racing y Miguel Merentiel para Boca. Ahora, el escenario será diferente: un partido único, sin margen para recuperarse y con un lugar en las semifinales en juego.

El ganador del clásico enfrentará en la próxima instancia a Banfield, que ya consiguió su clasificación después de eliminar a Deportivo Riestra. Andrés Gariano será el árbitro principal, acompañado por Facundo Rodríguez y Sebastián Raineri como asistentes, Sebastián Martínez como cuarto árbitro y Lucas Novelli a cargo del VAR.

Así, Boca y Racing llegan a Rosario con un objetivo común y una semana de historias muy diferentes detrás. Después de la polémica que puso en duda la continuidad del Xeneize en el torneo, la definición volverá a estar donde ambos quieren: dentro de la cancha.