El Reino Unido afirmó que tiene capacidad militar para defender las Malvinas

El secretario de Estado de Defensa del Reino Unido, Wes Streeting, afirmó que su país cuenta con capacidad militar para defender las Islas Malvinas ante un eventual ataque y sostuvo que la Argentina no dispone actualmente de los medios necesarios para tomar el archipiélago.

Las declaraciones fueron realizadas durante una entrevista con el diario británico The Sun y se conocieron este sábado, en un contexto de renovadas diferencias diplomáticas entre los gobiernos de Javier Milei y el Reino Unido por la cuestión de soberanía.

La advertencia del secretario de Defensa

Consultado sobre la posibilidad de que la Argentina enviara buques de guerra hacia las islas, Streeting respondió que el Reino Unido tendría capacidad para protegerlas militarmente.

El funcionario sostuvo además que la situación actual es diferente a la de 1982 y afirmó que la Argentina no tendría capacidad para tomar las islas, mientras que el Reino Unido sí tendría los recursos necesarios para defenderlas.

Streeting también cuestionó los reclamos impulsados por el Gobierno de Milei y sostuvo que la posición argentina sobre las Malvinas se mantiene desde hace décadas.

La posición británica sobre la soberanía

Durante la entrevista, el funcionario reiteró el argumento de Londres de que los habitantes de las islas respaldan su permanencia bajo administración británica.

La posición del Reino Unido sostiene que el futuro del archipiélago debe contemplar la voluntad de sus habitantes y que la soberanía británica no está en discusión.

Esa postura ya había sido reafirmada durante septiembre por funcionarios británicos. En el Parlamento, el Gobierno de Londres sostuvo que mantiene capacidades defensivas en el Atlántico Sur consideradas adecuadas frente a las amenazas que evalúa.

Además, el Reino Unido anunció este mes el reemplazo de los cuatro aviones de combate Eurofighter Typhoon desplegados en las islas por aeronaves equipadas con nuevos radares y tecnología utilizada por la OTAN.

La respuesta argentina en Naciones Unidas

Las declaraciones de Streeting se producen pocos días después de los cruces protagonizados por ambos gobiernos durante la Asamblea General de las Naciones Unidas.

El canciller argentino Pablo Quirno ratificó el 22 de septiembre la voluntad argentina de reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido para abordar la disputa de soberanía.

Quirno sostuvo que las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y los espacios marítimos circundantes forman parte del territorio argentino y planteó que la controversia debe resolverse por medios pacíficos.

La intervención argentina se produjo después de que el primer ministro británico, Andy Burnham, defendiera ante la ONU la posición de Londres y afirmara que su Gobierno se mantendrá firme ante cualquier amenaza a los territorios británicos de ultramar, incluyendo las Islas Falkland.

Una disputa que volvió al centro de la agenda

La cuestión Malvinas volvió a adquirir mayor presencia en la agenda bilateral durante las últimas semanas, a partir de los reclamos del Gobierno argentino y de las respuestas de Londres.

Milei reforzó el reclamo argentino ante organismos internacionales y anunció medidas vinculadas con empresas que desarrollen actividades hidrocarburíferas en las islas, además de un incremento de recursos destinados a Defensa y la construcción de una base naval en Tierra del Fuego.

Desde el Reino Unido, en tanto, distintos funcionarios reiteraron que Londres mantiene su compromiso con la defensa del archipiélago y con las capacidades militares desplegadas en el Atlántico Sur.

El nuevo intercambio vuelve a colocar la cuestión Malvinas en el centro de la relación entre ambos países, aunque la Argentina continúa planteando la vía diplomática y la reanudación de negociaciones como mecanismo para resolver la disputa de soberanía.