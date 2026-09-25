La CGT define el martes cómo seguirá su plan de lucha tras las últimas movilizaciones

El encuentro comenzará a las 16 en la sede del sindicato de la UOCRA y contará con la participación de representantes de más de 20 gremios, según confirmaron fuentes sindicales a la Agencia Noticias Argentinas.

La continuidad del plan de lucha

La reunión tendrá como eje la definición de nuevas acciones sindicales, después de que se concretaran las tres marchas que habían sido previstas meses atrás como parte del plan de lucha contra las políticas del Gobierno nacional.

El esquema original contemplaba una movilización adicional para principios de septiembre, con motivo del Día de la Industria. Sin embargo, esa protesta fue finalmente suspendida debido a diferencias entre la CGT y las dos CTA.

De esta manera, los dirigentes deberán evaluar si avanzan con nuevas medidas de protesta y cuál será la modalidad de las próximas acciones.

La agenda de la CATT

En paralelo, el martes también se desarrollará una actividad organizada por la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT), conducida por Juan Carlos Schmid.

A partir de las 17, en el Salón Felipe Vallese de la sede de la CGT, se realizará el conversatorio “Democracia en disputa: las derechas y los desafíos del campo popular”, presentado por la organización como un espacio de intercambio y reflexión sobre la situación política y social de América Latina.

La jornada contará con la participación del sociólogo brasileño Emir Sader y de la diputada nacional y exministra de Trabajo Kelly Olmos.

El encuentro estará organizado en torno a cuatro ejes: dependencia económica y cultural; independencia económica y trabajo; multipolaridad y América Latina; y participación de los trabajadores y democracia social.

Antes del conversatorio, la CATT realizará el lunes una conferencia de prensa en su sede central de la avenida Jujuy 1074, en la Ciudad de Buenos Aires, con la presencia de Sader.