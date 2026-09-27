Dos tiroteos en Sudáfrica dejaron 27 muertos y 26 heridos

Al menos 27 personas murieron y otras 26 resultaron heridas en dos tiroteos ocurridos con pocas horas de diferencia durante la noche del sábado y la madrugada del domingo en distintos puntos de Sudáfrica. Por el momento, no hubo detenidos.

El primero de los ataques ocurrió durante la noche del sábado en un bar de Wedela, al suroeste de Johannesburgo. Según informó la Policía, un grupo de ocho hombres armados llegó al lugar y comenzó a disparar contra las personas que estaban en el exterior.

Los agresores luego ingresaron al establecimiento y continuaron disparando contra los clientes. El ataque dejó 17 muertos —13 hombres y cuatro mujeres— y otras 15 personas heridas. La Policía indicó que los sospechosos portaban fusiles AK-47 y pistolas.

Antes de escapar, los atacantes habrían registrado a algunos de los clientes y les habrían robado sus teléfonos celulares. También se informó que dos vehículos fueron incendiados durante el episodio.

Horas más tarde, alrededor de la 1:46 del domingo, se produjo un segundo tiroteo en Lwandle, en las afueras de Ciudad del Cabo. Varios hombres armados ingresaron a un local de ocio y abrieron fuego contra quienes se encontraban allí.

Cinco personas murieron en el lugar y otras cinco fallecieron mientras eran trasladadas a centros médicos. Además, 11 personas resultaron heridas y permanecían bajo atención médica.

La Policía inició investigaciones por homicidio e intento de homicidio y desplegó unidades para localizar a los responsables. Hasta el momento, las autoridades no informaron de detenciones ni establecieron una conexión entre los dos ataques.

Los episodios se produjeron pocos días después de otro tiroteo registrado cerca de Durban, donde 11 personas fueron asesinadas durante una fiesta privada. La sucesión de ataques volvió a poner el foco sobre los altos niveles de violencia armada que atraviesa Sudáfrica.