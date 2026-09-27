Un estudio revela que los hombres quieren ser padres, pero el cuidado sigue recayendo en las mujeres

La caída de la natalidad en Argentina convive con un dato que complejiza el fenómeno: muchos hombres mantienen el deseo de ser padres o de tener más hijos, pero su participación en las tareas de cuidado dentro del hogar continúa siendo menor que la de las mujeres.

Así surge de la primera encuesta nacional sobre intenciones reproductivas realizada por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) junto a Voices!, que relevó a 1.515 personas de entre 18 y 70 años durante enero y febrero de 2026.

Entre los varones de 18 a 45 años, el 54% todavía no alcanzó la cantidad de hijos que desearía tener. El deseo también aparece con fuerza entre los más jóvenes: el 56% de los hombres de 18 a 24 años considera importante o indispensable tener hijos para alcanzar una vida plena, frente al 34% de las mujeres de esa misma edad.

Sin embargo, el deseo de ser padre no siempre se traduce en una participación equivalente dentro del hogar. El estudio señala que los hombres tienen una presencia mayor en actividades recreativas, como jugar con sus hijos, tarea que el 21% identifica como una de sus principales responsabilidades.

En cambio, las tareas vinculadas con las necesidades cotidianas, la salud, el aseo y la organización del hogar continúan recayendo principalmente en las mujeres. De hecho, el 18% de las mujeres que tuvo menos hijos de los que hubiera deseado señaló que el bajo involucramiento de su pareja en las tareas domésticas y de cuidado influyó en esa decisión.

El deseo y las dificultades

La encuesta también muestra que existen otros obstáculos para concretar los proyectos familiares. En el conjunto de las personas de 18 a 45 años, el 57% desea o hubiera deseado tener más hijos de los que tiene, mientras que las barreras económicas representan el 62% de los motivos mencionados para explicar esa diferencia.

Entre los varones, además, el 33% manifestó temor de que la llegada de un hijo perjudique la relación de pareja. Al mismo tiempo, el 73% considera que tener un hijo fortalece ese vínculo, una percepción que alcanza al 51% entre las mujeres.

El informe plantea así una diferencia entre el deseo de formar una familia y las condiciones para llevar adelante ese proyecto. La distribución de las tareas de cuidado aparece como una dimensión relevante, junto con las dificultades económicas y laborales que atraviesan las decisiones reproductivas.

La baja natalidad, de esta manera, no se explica únicamente por una falta de deseo de tener hijos. El estudio del UNFPA busca mostrar también qué obstáculos encuentran las personas para concretar sus proyectos familiares y cómo las responsabilidades dentro del hogar pueden influir en esas decisiones.

En paralelo, los datos oficiales muestran la magnitud del cambio demográfico: los nacimientos en Argentina pasaron de 777.012 en 2014 a 413.135 en 2024, una caída cercana al 50% en una década.