San Luis mostró sus atractivos ante miles de visitantes en la primera jornada de la FIT 2026

San Luis tuvo una destacada participación en la primera jornada de la Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) 2026, que se desarrolla en el predio de La Rural de Buenos Aires. El stand de Conexión San Luis recibió a miles de visitantes interesados en conocer los destinos, la cultura y las diferentes propuestas que ofrece la provincia.

El espacio provincial ocupa 300 metros cuadrados en el Pabellón Nacional, dentro del Sector Cuyo, y tiene como uno de sus principales ejes a los 50 Festivales, una propuesta que busca mostrar la diversidad cultural y turística de San Luis durante todo el año.

Una provincia presentada a través de sus paisajes y su cultura

Durante la primera jornada, el Escenario San Luis concentró distintas actividades destinadas a mostrar parte de la identidad provincial. Entre ellas estuvieron el Encuentro de Pintores Paisajistas de Villa de Merlo, la propuesta Cocina de Raíz de El Trapiche, la Ruta de los Sabores con Gin Eternal y la muestra El Arte de Tejer San Luis.

También se presentó el recorrido Costeando entre Arroyos y Balnearios, correspondiente al Corredor Costa de los Comechingones, junto con la experiencia “Descubrí la Provincia”, que permitió al público acercarse a diferentes destinos turísticos.

El Trapiche, además, tuvo presencia en el espacio de Nación como candidato al reconocimiento Best Tourism Villages, una iniciativa de ONU Turismo destinada a distinguir pueblos rurales que se destacan por sus valores culturales y naturales y por sus propuestas de desarrollo turístico.

El turismo como una experiencia más allá de Merlo

La presencia sanluiseña también buscó mostrar que la oferta turística provincial excede a sus destinos más conocidos.

Ese aspecto quedó reflejado en el testimonio de un visitante oriundo de Corrientes, quien relató que después de conocer Villa de Merlo decidió modificar su itinerario para recorrer otras localidades de San Luis.

Durante ese viaje visitó Nogolí, La Carolina, San Francisco del Monte de Oro y Luján, una experiencia que, según contó, lo llevó a planificar un nuevo recorrido para este año.

La propuesta apunta así a presentar a San Luis como un destino con múltiples alternativas, capaz de combinar naturaleza, cultura, gastronomía, festivales, pueblos y actividades vinculadas con diferentes regiones de la provincia.

La FIT como vidriera para San Luis

La Feria Internacional de Turismo constituye uno de los principales encuentros del sector en la región y reúne durante estos días a destinos, prestadores y representantes de la actividad turística.

En ese escenario, San Luis presenta el concepto Conexión San Luis y utiliza los 50 Festivales como uno de los principales productos para promocionar la provincia.

El stand provincial volverá a estar abierto este domingo 27 de septiembre, de 14 a 21, en La Rural. La propuesta busca continuar acercando al público nacional la diversidad de destinos y actividades que ofrece San Luis durante los doce meses del año.