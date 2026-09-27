Más de 100 mil personas despidieron los Juegos Suramericanos con una gran fiesta en Santa Fe

Los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llegaron a su fin el sábado con una multitudinaria fiesta en el Parque del Sur de la capital provincial. Más de 100 mil personas participaron del cierre de una competencia que durante 15 días reunió a deportistas de distintos países de la región.

La ceremonia comenzó con el desfile de los abanderados, las delegaciones y los voluntarios que formaron parte de los Juegos. Luego fue el turno de la Red de Coros y Orquestas y de Julia Mancilla, la cantante de 10 años que también había participado de la ceremonia inaugural en el Monumento a la Bandera.

La música tuvo un papel central durante la jornada. Después de la ceremonia protocolar se realizó una Fiesta Bresh, que convocó a una multitud, y el cierre estuvo a cargo de Cacho Deicas, quien compartió parte de su presentación con la soprano santafesina Virginia Tola.

Durante el acto de clausura, el presidente de Odesur y del Comité Olímpico Argentino, Mario Moccia, destacó que esta edición se convirtió en la más convocante de la historia de los Juegos Suramericanos.

Según informó la organización, 3,5 millones de personas participaron de las distintas actividades deportivas, culturales y artísticas desarrolladas durante las dos semanas de competencia.

Los Juegos tuvieron como sedes a Santa Fe, Rosario y Rafaela, con competencias en distintas disciplinas y la presencia de delegaciones de 15 países de Sudamérica y el Caribe.

Además de los escenarios deportivos, el evento contó con Fan Fest en las tres ciudades, donde hubo siete escenarios, 90 bandas locales y nacionales, puestos gastronómicos, DJs, actividades recreativas y propuestas para las familias.

Con la fiesta en el Parque del Sur, Santa Fe cerró una edición que dejó al deporte como protagonista durante dos semanas y que, de acuerdo con las cifras difundidas por Odesur, alcanzó un récord de participación para la historia de los Juegos Suramericanos.